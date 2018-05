वीकेंड पर नींद निकाली तो उम्र पर असर नहीं

विशेषज्ञ हमेशा नींद के बारे में कहते हैं कि हर दिन एक तयशुदा समय पर सोना और तयशुदा समय पर उठना आपका सर्केडिअन रिदम को नियमित कर देता है। साथ ही नींद की मात्रा और गुणवत्ता सुधारता है।लेकिन हाल ही में एक नए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि यदि आप पांच घंटे से कम की नींद ले रहे हैं, तो यह शरीर के लिए ठीक नहीं है। जर्नल ऑफ स्लीप रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन में इसका खुलासा करते हुए कहा गया है कि पांच घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो सात घंटे सोने वालों के मुकाबले में समय से पहले मृत्यु के आसार 65 फीसदी बढ़ जाएंगे। लेकिन यदि कम सोने वाले वीकेंड में ज्यादा समय तक सोते रहते हैं, तो फिर उनमें समय पूर्व मृत्यु की आशंका नहीं रह जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हफ्ते भर में कम नींद ले रहे हैं और हफ्ते के एक दिन में ज्यादा सो लेते हैं तो यह उसकी भरपाई कर देगा। रिसर्च में 13 वर्ष के डेटा जुटाए गए और करीब 38,000 लोगों से चर्चा की गई।यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के स्लीप, क्रोनोबायोलॉजी डिवीजन के चीफ डॉ. डेविड का कहना है कि ये रिसर्च लुभावनी अवश्य है, लेकिन इस रिसर्च का फोकस नींद और लंबी जीवन अवधि पर केंद्रित है। जबकि नींद की कमी से संज्ञान की समस्या, बर्ताव खराब होता है और मेटोबॉलिक दर भी प्रभावित होती है। उनका कहना है कि अभी भी हम नींद से जुड़े सेहत के खतरों को प्राथमिक स्तर पर ही समझ सके हैं।इन्हें गहराई से समझना बाकी है। नींद प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता पर निर्भर करता है। हो सकता है कि नींद किसी को रिकवरी देती हो, किसी को नहीं। जहां तक सर्केडियन रिदम की बात है तो रात 9 बजे से नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन स्रावित होना शुरू हो जाता है। अगले दिन सुबह तक यह कम होता है। यदि कमरे में प्रकाश होता है तो यह सर्केडियन रिदम को प्रभावित करता है। जब भी इसमें कुछ बदलाव होता है, नींद खराब होती है।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।