64 मैचों के फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए 16 दिन में 56 फ्रेंडली मैच खेले जाएंगे

ब्यूनस आयर्स में करीब 30 हजार दर्शकों के बीच प्रैक्टिस करती अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम।चैंपियंस लीग फाइनल के साथ क्लब फुटबॉल का सीजन समाप्तएजेंसी | मास्कोयूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल के साथ यूरोपीय फुटबॉल का क्लब सीजन समाप्त हो गया है। चूकि यूरोपीय फुटबॉल में सभी महादेश के दिग्गज खिलाड़ी शामिल होते हैं, लिहाजा इस फाइनल के साथ वर्ल्ड लेवल पर भी क्लब फुटबॉल में करीब 70-75 दिन का ब्रेक आ जाता है। आम तौर पर खिलाड़ी इन दिनों में आराम करते हैं और अगले सीजन के लिए खुद को तैयार करते हैं। लेकिन, 2018 वर्ल्ड कप ईयर है। चार साल में एक बार होने वाला फुटबॉल का यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट 14 जून से रूस में शुरू हो रहा है। लिहाजा, 15 जुलाई तक फुटबॉल जगत का फोकस इंटरनेशनल मैचों पर शिफ्ट हो जाएगा। इसकी शुरुआत सोमवार को वर्ल्ड कप वार्म अप फ्रेंडली मुकाबलों के साथ हो चुकी है। इन मैचों को भी इंटरनेशनल मुकाबले का दर्जा हासिल है। वर्ल्ड कप भले ही रूस में है, लेकिन, ये वार्म अप मैच अलग-अलग देशों में खेले जाएंगे। टीमें दो से चार फ्रेंडली वार्म अप मैच खेलेंगी।प्रैक्टिस में भी 30 हजार लोगइन फ्रेंडली मैचों का मकसद खिलाड़ियों के बीच तालमेल कायम करना होचा है। ये खिलाड़ी साल में लगभग 9 से 10 महीने अलग-अलग क्लबों से खेलते हैं। क्लबों के प्रदर्शन के आधार पर ही कोच टीम के खिलाड़ियों का चयन करता है। कई बार एक देश की टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो पहले कभी साथ नहीं खेले होते हैं। ऐसे में प्रक्टिस सेशन और फ्रंडली मैचों के जरिए इनके बीच तालमेल बिठाया जाता है। इस दौरान ज्यादातर टीमें अपनी असली रणनीति का खुलासा नहीं करती हैं।वर्ल्ड कप से पहले सभी 32 टीमें प्रैक्टिस कैंप आयोजित करती है। यह कैंप अपने देश में या बाहर भी आयोजित हो सकता है। आम तौर पर ऐसे ही कैंप के दौरान टीम की फाइनल रणनीति तय होती है। इसकी भनक किसी को न लगे इसके लिए कैंप से आमतौर पर मीडिया को दूर रखा जाता है।मैक्सिको Vs वेल्सअर्जेंटीना Vs हैतीपेरू Vs स्कॉटलैंडपनामा Vs नॉर्दर्न आयरलैंडजापान Vs घानाऑस्ट्रिया Vs रूसजिस तरह फुटबॉल में चैंपियंस लीग के फाइनल के साथ क्लब फुटबॉल को ब्रेक मिलता है। उसी तरह क्रिकेट में अब आईपीएल के समापन के साथ क्लब क्रिकेट को भी ब्रेक मिलने लगा है। जितने दिन आईपीएल का आयोजन होता है, उतने दिन इंटरनेशनल क्रिकेट न के बराबर होते हैं। अब आईपीएल समाप्त होते ही अगले एक महीने (29 जून तक) 26 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। इस दौरान भारतीय टीम अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच के अलावा आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच भी खेलेगी।जून में कनाडा प्रीमियर लीग टी20 का आयोजन होगा। लेकिन, इसके लिए किसी देश ने विंडो नहीं बनाया है। आईपीएल के लिए तमाम देश विंडो बनाते हैं। यानी उस दौरान वे अपने इंटरनेशनल मैच नहीं रखते हैं।आईपीएल को छोड़कर अन्य किसी भी टी20 लीग के लिए कोई भी देश विंडो नहीं बनाता है।