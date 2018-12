घरेलू काम करते रहने से भी उम्र बढ़ती है

कई लोगों के लिए अच्छी शारीरिक हलचल का अर्थ दौड़ना या जिम में जोर-आजमाइश जैसा कुछ रहता है। लेकिन,अब इसकी व्यापक परिभाषा सामने आई है। अमेरिका में अधिकृत तौर पर सीढ़ियां चढ़ने,सफाई करने और बर्ड वाचिंग जैसी गतिविधियां भी इसमें शामिल कर ली गई हैं। विशेषज्ञों की राय है,इनसे आयु बढ़ने में भी मदद मिल सकती है।2008 के बाद अमेरिकी सरकार ने नवंबर में शारीरिक गतिविधियों के संबंध में अपनी गाइडलाइंस में सुधार किया है। इसमें पहले की तरह अब भी वयस्कों को हर सप्ताह 75 मिनट की कड़ी या 150 मिनट की साधारण एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई है। साथ ही सप्ताह में दो बार वेटलिफ्टिंग या योग जैसी गतिविधि अलग है। लेकिन, 23 प्रतिशत अमेरिकी ही ऐसा करते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि एक चौथाई अमेरिकी वयस्क हर दिन आठ घंटे से ज्यादा बैठते हैं। रिसर्च से पता लगा है रोज के काम की भागदौड़, बॉथरूम की सफाई जैसे काम भी आयु बढ़ा सकते हैं। पिछलेे वर्ष अमेरिकन जेरियाट्रिक्स सोसायटी के जर्नल में बुजुर्ग महिलाओं पर प्रकाशित स्टडी में बताया गया है, रोज 30 मिनट की हल्की-फुल्की गतिविधियां करने वाली महिलाओं के निष्क्रिय महिलाओं की तुलना में जल्द मरने का खतरा 12 प्रतिशत कम रहा। 2018 में बुजुर्ग पुरुषों की स्टडी के अनुसार पैदल चलने, बागवानी जैसी गतिविधियों से जल्द मौत का खतरा 17 प्रतिशत कम रहा। यदि आप बुजुर्ग हैं, फिट नहीं हैं तो ऐसा करना संभव नहीं होता है। लिहाजा आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आसान हो।(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।सक्रिय रहने के छह आसान तरीके