भारत में हर दिन 20 महिलाओं की मौतें दहेज यातनाओं से

भारत, बांग्लादेश में दहेज लेना अपराध है लेकिन इन देशों में यह प्रथा जारी है। दहेज के मामले में अर्थशास्त्र के सिद्धांत भी लागू नहीं होते हैं। भारत में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या तीन करोड़ 70 लाख ज्यादा है। इसलिए महिला से विवाह करने के लिए तो पुरुष को धन देना चाहिए। फिर भी अभी हाल के वर्षों में नौकरियों और अन्य रोजगारों में महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। लिहाजा, दहेज का कोई आधार नहीं होना चाहिए। चीन में इन कारणों से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन, दक्षिण एशिया में ऐसा नहीं है।अनुमान है, भारत, बांग्लादेश में 90% विवाह पहले से तय होते हैं। इनमें आधे से ज्यादा में दहेज का लेनदेन होता है। भारत में दहेज से जुड़ी यातनाओं के कारण औसतन हर दिन 20 औरतों को जान गंवानी पड़ती है। दहेज के दुष्परिणाम कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों के कुपोषण के रूप में सामने आए हैं। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में नवविवाहित जोड़ा दुल्हन का दहेज दिखाने के लिए अपने गांव जाता है। देश में मध्यम वर्ग का आकार बढ़ने के बावजूद दहेज प्रथा खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ी है।महिला स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की स्थिति में सुधार के लिए विशेषज्ञ बांग्लादेश की प्रशंसा करते हैं। फिर वहां दहेज का प्रचलन क्यों है? शादी के मामले में महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है। एक्टिविस्ट तसफी हुसैन कहते हैं, देश में महिला के अविवाहित रहने की कल्पना नहीं की जा सकती है। बाथ यूनिवर्सिटी की सारा व्हाइट कहती हैं, ग्रामीण बांग्लादेश में दहेज का प्रचलन ज्यादा है। सारा दहेज को आगे बढ़ने का इन्वेस्टमेंट मानती हैं। एक अमीर भारतीय परिवार के सदस्य कहते हैं, विवाह के लिए बातचीत इस तरह होती है जैसे दो कंपनियों का विलय हो रहा है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में महिलाएं यातनाएं देने वाले पतियों से पीछा छुड़ा रही हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com