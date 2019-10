चीन अपनी डिजिटल करंसी लॉन्च करने के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ा

लिब्रा को सुपर करंसी बनने से रोकने का प्रयासरेमंड झोंग | बीजिंगफेसबुक को अपनी डिजिटल करंसी लिब्रा लॉन्च करने की दिशा में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर, चीन चाहता है कि उसकी डिजिटल मुद्रा जल्दी ही बाजार में आ जाए। दूसरी तरफ चीन पूरी गति से क्रिप्टोकरंसी पर काम कर रहा है। बिटकॉइन और अन्य करंसी से चीन की करंसी अलग हो सकती है। फेसबुक को अमेरिका के सरकारी रेगुलेटरों से जूझना पड़ रहा है। कई कार्पोरेट पार्टनर प्रोजेक्ट से पीछे हट चुके हैं।सरकारी ई-करंसी से चीन सरकार को अपने नागरिकों के पैसा खर्च करने के संबंध में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। उसे अपराधों पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था के प्रबंध के लिए अधिक शक्तियां मिलेंगी। नागरिकों की प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं भी सामने आएंगी। चीनी सेंट्रल बैंक के एक बड़े अधिकारी मू छांगचुन ने एक ऑनलाइन लेक्चर में कहा कि ‘अगर लिब्रा को हर किसी ने स्वीकार कर लिया तो उसके ग्लोबल सुपर करंसी बनने की संभावना है। हमें अपनी मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखने के लिए आगे निकलने की जरूरत है’।पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2014 में क्रिप्टोकरंसी रिसर्च ग्रुप शुरू किया था। 2016 में सेंट्रल बैंक के गवर्नर झाउ शियाओचुआन ने डिजिटल सिक्का जारी करने पर भी विचार किया था। 2017 में बिटकॉइन का मूल्य उछलने के बाद चीन ने क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज बंद कर दिए। ई-करंसी के जरिये पैसा जुटाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसके बाद अधिकारियों ने भाषणों और लेखों में डिजिटल करंसी पर चर्चा जारी रखी। लिब्रा की घोषणा होने के बाद चीन ने कहा कि वह अपने प्रयास तेज कर रहा है। चीनी अधिकारियों ने नहीं बताया है कि प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। पिछले माह एक पत्रकार वार्ता में सेंट्रल बैंक के गवर्नर यी गांग ने बताया कि नया ई-कॉइन नकद के केवल एक हिस्से की जगह लेगा।चीन की प्रस्तावित करंसी के कुछ तत्व फेसबुक की लिब्रा के समान होंगे। फेसबुक ने कहा था, उसके डिजिटल वालेट केलिब्रा के माध्यम से लिब्रा खर्च किया जाएगा। आईडी की पुष्टि जरूरी होगी। कंपनी का कहना है, वह लोगों के फाइनेंशियल डेटा का उपयोग जिम्मेदारी से करेगी। चीन का कहना है, वह डेटा की जानकारी बाजार से तो अलग रखेगा लेकिन सरकार से नहीं। लेनदेन का डेटा सेंट्रल बैंक देख सकेगा। चीनी कंज्यूमर वर्षों से अपने फोन और दो मोबाइल पेमेंट सर्विस के माध्यम से भुगतान करते हैं। अलीपे और वीचैटपे चीनी अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। अलीपे प्रति सेकंड दो लाख 56 हजार पेमेंट का दावा करता है। वीजा का कहना है, वह 65000 करती है। लिब्रा ने शुरुआत में 1000 प्रति सेकंड का दावा किया है।चीनी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि उनका लक्ष्य लिब्रा की नकल करने का नहीं होगा। इसकी बजाय हम ग्लोबल फाइनेंशियल व्यवस्था में परिवर्तन पर आगे बढ़ना चाहते हैं।© The New York Timesलिब्रा को सुपर करंसी बनने से रोकने का प्रयासरेमंड झोंग | बीजिंगफेसबुक को अपनी डिजिटल करंसी लिब्रा लॉन्च करने की दिशा में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उधर, चीन चाहता है कि उसकी डिजिटल मुद्रा जल्दी ही बाजार में आ जाए। दूसरी तरफ चीन पूरी गति से क्रिप्टोकरंसी पर काम कर रहा है। बिटकॉइन और अन्य करंसी से चीन की करंसी अलग हो सकती है। फेसबुक को अमेरिका के सरकारी रेगुलेटरों से जूझना पड़ रहा है। कई कार्पोरेट पार्टनर प्रोजेक्ट से पीछे हट चुके हैं।सरकारी ई-करंसी से चीन सरकार को अपने नागरिकों के पैसा खर्च करने के संबंध में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। उसे अपराधों पर काबू पाने और अर्थव्यवस्था के प्रबंध के लिए अधिक शक्तियां मिलेंगी। नागरिकों की प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं भी सामने आएंगी। चीनी सेंट्रल बैंक के एक बड़े अधिकारी मू छांगचुन ने एक ऑनलाइन लेक्चर में कहा कि ‘अगर लिब्रा को हर किसी ने स्वीकार कर लिया तो उसके ग्लोबल सुपर करंसी बनने की संभावना है। हमें अपनी मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखने के लिए आगे निकलने की जरूरत है’।पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने 2014 में क्रिप्टोकरंसी रिसर्च ग्रुप शुरू किया था। 2016 में सेंट्रल बैंक के गवर्नर झाउ शियाओचुआन ने डिजिटल सिक्का जारी करने पर भी विचार किया था। 2017 में बिटकॉइन का मूल्य उछलने के बाद चीन ने क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज बंद कर दिए। ई-करंसी के जरिये पैसा जुटाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इसके बाद अधिकारियों ने भाषणों और लेखों में डिजिटल करंसी पर चर्चा जारी रखी। लिब्रा की घोषणा होने के बाद चीन ने कहा कि वह अपने प्रयास तेज कर रहा है। चीनी अधिकारियों ने नहीं बताया है कि प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। पिछले माह एक पत्रकार वार्ता में सेंट्रल बैंक के गवर्नर यी गांग ने बताया कि नया ई-कॉइन नकद के केवल एक हिस्से की जगह लेगा।चीन की प्रस्तावित करंसी के कुछ तत्व फेसबुक की लिब्रा के समान होंगे। फेसबुक ने कहा था, उसके डिजिटल वालेट केलिब्रा के माध्यम से लिब्रा खर्च किया जाएगा। आईडी की पुष्टि जरूरी होगी। कंपनी का कहना है, वह लोगों के फाइनेंशियल डेटा का उपयोग जिम्मेदारी से करेगी। चीन का कहना है, वह डेटा की जानकारी बाजार से तो अलग रखेगा लेकिन सरकार से नहीं। लेनदेन का डेटा सेंट्रल बैंक देख सकेगा। चीनी कंज्यूमर वर्षों से अपने फोन और दो मोबाइल पेमेंट सर्विस के माध्यम से भुगतान करते हैं। अलीपे और वीचैटपे चीनी अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ हैं। अलीपे प्रति सेकंड दो लाख 56 हजार पेमेंट का दावा करता है। वीजा का कहना है, वह 65000 करती है। लिब्रा ने शुरुआत में 1000 प्रति सेकंड का दावा किया है।चीनी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि उनका लक्ष्य लिब्रा की नकल करने का नहीं होगा। इसकी बजाय हम ग्लोबल फाइनेंशियल व्यवस्था में परिवर्तन पर आगे बढ़ना चाहते हैं।© The New York Times