ब्रिटिश राजघराने की छोटी बहू से जुड़ी खबरों पर विवाद

अफ्रीका यात्रा की खबरों पर शाही जोड़े ने आपत्ति उठाईब्रिटेन के टैबलॉयड अखबारों ने अपनी ख्याति के अनुरूप ब्रिटिश राजघराने के प्रिंस हैरी और उनकी प|ी मेगन की दस दिनी अफ्रीका यात्रा का रसीला कवरेज किया है। यात्रा समाप्त होने से एक दिन पहले हैरी ने अखबारों पर जोरदार हमला बोला। उन पर मेगन के खिलाफ निर्मम अभियान छेड़ने का आरोप लगाया। हैरी ने कहा, यह मेरी मां डायना की मौत की त्रासदी को दोहराने जैसा लगता है। राजकुमारी डायना की 36 वर्ष की आयु में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। फोटोग्राफर-पापाराजी- उनकी कार का पीछा कर रहे थे। हैरी ने कहा, मैं लंबे समय से मेगन की व्यथा को महसूस कर रहा हूं।राजघराने पर नजर रखने वाले प्रेक्षक सहमत हैं कि पिछले वर्ष शादी के बाद से शाही जोड़े के बारे में कई विवादग्रस्त खबरें आई हैं। अपने आवास की नई साज-सज्जा पर करदाताओं के 30 लाख डॉलर खर्च करने की खबरों ने उन्हें खासतौर से परेशान किया है। महारानी के पूर्व प्रेस सचिव डिकी आर्बिटर कहते हैं, अपनी अफ्रीका यात्रा के बीच हैरी के बयान का समय उचित नहीं था। बकिंघम पैलेस के प्रेस कार्यालय को बयान से आश्चर्य हुआ है।आरोपों के घेरे में जो अखबार हैं, उनमें मेल ऑन संडे सबसे आगे है। मेगन ने अखबार पर कॉपीराइट के उल्लंघन, निजी सूचना के दुरुपयोग और डेटा सुरक्षा कानून तोड़ने के लिए मुकदमा दायर किया है। 12 लाख प्रसार संख्या वाले टैबलॉयड ने फरवरी में मेगन के अपने पिता थॉमस मर्कले को हाथ से लिखे पत्र के अंश प्रकाशित किए थे। उन्होंने, अपने पिता से मीडिया में चर्चा बंद करने के लिए कहा था। राजपरिवार के सदस्य-हैरी,मेगन अदालत में जीत सकते हैं। ब्रिटिश कानून के अनुसार पत्र की सामग्री पर लेखक का मालिकाना हक होता है। भले ही वह पत्र किसी के भी पास में हो। अखबार का कहना है, वह अपनी खबर पर कायम है और अदालत में उसका पूरी ताकत से बचाव करेगा। टैबलॉयड अखबार इस बात से चिंतित हैं कि मेगन निजता के आधार पर मुकदमा जीत सकती हैं।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.