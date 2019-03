अमेरिकी बच्चों में बढ़ रही है ई-सिगरेट की लत

अमेरिका में बच्चों में ई-सिगरेट की लत तेजी से बढ़ रही है। फेडरल डाटा के अनुसार हाई स्कूल जाने वाले 20 फीसदी बच्चे ई-सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कानूनी रूप से इन्हें केवल वयस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने इसे युवाओं के बीच ‘महामारी’ के समान बताया है। वहीं इस बढ़ती लत ने डॉक्टरों को भी चिंता में डाल दिया है क्योंकि इस लत के इलाज के लिए कोई गाइडलाइंस मौजूद नहीं हैं। न्यूयॉर्क के वील कॉर्नेल मेडिकल सेंटर के मनोचिकित्सक डॉ. जॉनाथन एवरी का कहना है कि उनके पास अचानक इस लत के इलाज की तलाश मेंं कई युवा आने लगे हैं। जबकि अब तक ऐसा बहुत कम ही होता था कि हमें निकोटीन की लत के लिए बच्चों का इलाज करना पड़े।तंबाकू की लत से बचने के लिए ई-सिगरेट का इस्तेमाल बढ़ा है। लेकिन एक ई-सिगरेट में सामान्य सिगरेट के पैकेट जितनी ही निकोटीन हो सकती है। वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि ई-सिगरेट तंबाकू की लत छुड़ाने में कितनी उपयोगी है। इसके बावजूद ई-सिगरेट की मांग बढ़ रही है। रटगर्स टोबैको डिपेंडेंस प्रोग्राम की क्लीनिकल को-ऑर्डिनेटर डोना रिचर्डसन कहती हैं, ‘इन उत्पादों के लिए इलाज से जुड़ी कोई गाइडलाइन नहीं है।’ तय इलाज न होने के कारण तंबाकू की लत से जूझ रहे किशोरों को क्लीनिक या तो भगा देते हैं या उन्हें गम या पैचेज जैसी थैरेपी दे देते हैं। हालांकि ये थैरेपी भी वयस्कों के इलाज के लिए बनी थीं और ई-सिगरेट से छुटकारा दिलाने में कितनी कारगर हैं, यह स्पष्ट नहीं है।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।जेमी डुखहार्मेअमेरिका में बच्चों में ई-सिगरेट की लत तेजी से बढ़ रही है। फेडरल डाटा के अनुसार हाई स्कूल जाने वाले 20 फीसदी बच्चे ई-सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कानूनी रूप से इन्हें केवल वयस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने इसे युवाओं के बीच ‘महामारी’ के समान बताया है। वहीं इस बढ़ती लत ने डॉक्टरों को भी चिंता में डाल दिया है क्योंकि इस लत के इलाज के लिए कोई गाइडलाइंस मौजूद नहीं हैं। न्यूयॉर्क के वील कॉर्नेल मेडिकल सेंटर के मनोचिकित्सक डॉ. जॉनाथन एवरी का कहना है कि उनके पास अचानक इस लत के इलाज की तलाश मेंं कई युवा आने लगे हैं। जबकि अब तक ऐसा बहुत कम ही होता था कि हमें निकोटीन की लत के लिए बच्चों का इलाज करना पड़े।तंबाकू की लत से बचने के लिए ई-सिगरेट का इस्तेमाल बढ़ा है। लेकिन एक ई-सिगरेट में सामान्य सिगरेट के पैकेट जितनी ही निकोटीन हो सकती है। वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि ई-सिगरेट तंबाकू की लत छुड़ाने में कितनी उपयोगी है। इसके बावजूद ई-सिगरेट की मांग बढ़ रही है। रटगर्स टोबैको डिपेंडेंस प्रोग्राम की क्लीनिकल को-ऑर्डिनेटर डोना रिचर्डसन कहती हैं, ‘इन उत्पादों के लिए इलाज से जुड़ी कोई गाइडलाइन नहीं है।’ तय इलाज न होने के कारण तंबाकू की लत से जूझ रहे किशोरों को क्लीनिक या तो भगा देते हैं या उन्हें गम या पैचेज जैसी थैरेपी दे देते हैं। हालांकि ये थैरेपी भी वयस्कों के इलाज के लिए बनी थीं और ई-सिगरेट से छुटकारा दिलाने में कितनी कारगर हैं, यह स्पष्ट नहीं है।जेमी डुखहार्मेअमेरिका में बच्चों में ई-सिगरेट की लत तेजी से बढ़ रही है। फेडरल डाटा के अनुसार हाई स्कूल जाने वाले 20 फीसदी बच्चे ई-सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कानूनी रूप से इन्हें केवल वयस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने इसे युवाओं के बीच ‘महामारी’ के समान बताया है। वहीं इस बढ़ती लत ने डॉक्टरों को भी चिंता में डाल दिया है क्योंकि इस लत के इलाज के लिए कोई गाइडलाइंस मौजूद नहीं हैं। न्यूयॉर्क के वील कॉर्नेल मेडिकल सेंटर के मनोचिकित्सक डॉ. जॉनाथन एवरी का कहना है कि उनके पास अचानक इस लत के इलाज की तलाश मेंं कई युवा आने लगे हैं। जबकि अब तक ऐसा बहुत कम ही होता था कि हमें निकोटीन की लत के लिए बच्चों का इलाज करना पड़े।तंबाकू की लत से बचने के लिए ई-सिगरेट का इस्तेमाल बढ़ा है। लेकिन एक ई-सिगरेट में सामान्य सिगरेट के पैकेट जितनी ही निकोटीन हो सकती है। वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर यह कहना मुश्किल है कि ई-सिगरेट तंबाकू की लत छुड़ाने में कितनी उपयोगी है। इसके बावजूद ई-सिगरेट की मांग बढ़ रही है। रटगर्स टोबैको डिपेंडेंस प्रोग्राम की क्लीनिकल को-ऑर्डिनेटर डोना रिचर्डसन कहती हैं, ‘इन उत्पादों के लिए इलाज से जुड़ी कोई गाइडलाइन नहीं है।’ तय इलाज न होने के कारण तंबाकू की लत से जूझ रहे किशोरों को क्लीनिक या तो भगा देते हैं या उन्हें गम या पैचेज जैसी थैरेपी दे देते हैं। हालांकि ये थैरेपी भी वयस्कों के इलाज के लिए बनी थीं और ई-सिगरेट से छुटकारा दिलाने में कितनी कारगर हैं, यह स्पष्ट नहीं है।