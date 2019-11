राजनीति में सक्रिय महिलाओं पर तकनीक के जरिए अश्लील हमले, 70 देशों में चल रहा है ऐसा अभियान

यूरोप में दक्षिण पंथी गुट भी अतिरंजित प्रचार करते हैंराजनीति और सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं को अक्सर झूठे प्रचार का निशाना बनाया जाता है। यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ऐसे कंटेंट के प्रसार को व्यापक बनाया है। संबंधित लोगों की पहचान भी सामने नहीं आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स के जरिये तस्वीरों और वीडियो को तोड़-मरोड़ कर पेश करना सस्ता और सरल हो गया है। सरकारों और सत्ताधारी दलों ने इन नए अवसरों को हाथों-हाथ लिया है।ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वर्ष 70 देशों में सुनियोजित झूठा प्रचार अभियान चलाया गया। इन देशों की संख्या 2017 में 28 और 2018 में 48 थी। महिलाओं को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए भी ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। पिछले वर्ष इराक में चुनाव से पहले दो महिला उम्मीदवारों को गंदे वीडियो जारी कर अपमानित किया गया। एक महिला चुनाव मैदान से हट गई। म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ दुर्भावना बहुत व्यापक है। लिहाजा, देश की प्रमुख नेता आंग सान सू की के विरोधियों ने एक फोटो में उन्हें हिजाब पहने दिखाया था। दूसरी ओर इस्लामी देश ईरान में चुनाव जीतने वाली एक महिला को अयोग्य घोषित कर दिया गया। उन्हें एक तस्वीर में हिजाब पहने बिना दर्शाया गया था।रूस में सरकार समर्थक मीडिया महिला असंतुष्टों को यौन विकृति का शिकार बताता है। फिलीपीन्स के राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतेर्ते ने एक महिला विरोधी के पोर्न वीडियो की खिल्ली उड़ाई। चीन के ट्रोल्स ने ताईवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंगवेन के संबंध में अश्लील बातों का प्रचार किया। बीजिंग के सरकारी मीडिया का कहना है, चूंकि इंगवेन अविवाहित और संतानहीन हैं इसलिए बहुत अधिक भावुक हैंं। रूस में सरकार समर्थक ट्रोल्स की पोल खोलने वाली फिनलैंड की 38 वर्षीय पत्रकार जेसिका आरो के खिलाफ ऑनलाइन अभियान चलाया गया कि वे वेश्या हैं और अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पुरुषों से उनका मेलजोल है। फिनलैंड मेें कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने और दुष्कर्म की धमकी दी।रूसी प्रोपेगंडा मशीन सरकार विरोधी महिलाओं के खिलाफ नियमित रूप से घिनौना प्रचार करती है। रूस के सरकारी टीवी ने दावा किया कि यूक्रेन के आंदोलनकारी यौन मानसिकता के शिकार हैं। यूक्रेन के राजनेता समलैंगिक हैं। रूसी प्रचार पर विश्वास किया जाए तो कई हास्यास्पद चीजें सच लगेंगी जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की यौन शिक्षा युवाओं के बीच नपुंसकता और समलैंगिकता को बढ़ावा देती है। या कि ब्रिटिश सरकार की सहायता के कारण बेलारूस के विपक्षी नेता समलैंगिक हो गए हैं। यूरोप के धुर दक्षिणपंथी गुट रूस का अनुसरण करते हैं। स्पेन में वॉक्स पार्टी ने अपने टि्वटर अकाउंट पर विदेशियों द्वारा किए गए यौन अपराधों के गलत आंकड़े दिए हैं। पोलैंड, ब्रिटेन, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली में इस वर्ष यूरोपीय संसद के चुनाव से पहले झूठे अकाउंट के नेटवर्क से धुर दक्षिणपंथी प्रचार किया गया। अप्रैल में 11 मिनट के भीतर दो दर्जन से अधिक फेसबुक पेज पर एक खबर में दूसरे देशों से आए टैक्सी ड्राइवरों को दुष्कर्मी बताया गया।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 