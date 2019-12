जॉनसन की जीत से ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा बदलाव, लेबर के 100 साल पुराने गढ़ ढहे

ब्रिटेन में 12 दिसंबर को हुए आमचुनाव के नतीजे अंत में एकतरफा रहे। बोरिस जॉनसन की कंजरवेटिव पार्टी (टोरी) को मार्गरेट थैचर के जमाने जैसा बहुमत मिल रहा है। लेबर पार्टी संभवत: 1930 के बाद सबसे बड़ी पराजय के मुहाने पर खड़ी है। 2016 के जनमत संग्रह के बाद पहली बार स्पष्ट हो गया कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन (ईयू )छोड़ देगा। जनवरी के अंत तक ब्रिटेन उससे बाहर हो जाएगा। टोरियों की जीत दर्शाती है कि ब्रिटिश राजनीति में गंभीर बदलाव हो चुका है। कंजरवेटिव पार्टी ने लेबर पार्टी के 100 साल पुराने जनाधार पर कब्जा कर लिया है। अमीरों की पार्टी ने उत्तरी और मध्य इलाके में मजदूर वर्ग के वोटों के नीचे लेबर पार्टी को दबा दिया।लगभग एक दशक तक कमजोर बहुमत से चलने वाली सरकारों का दौर बीत गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास संसद का पूरा समर्थन रहेगा। थैचर और टॉनी ब्लेयर के समान जॉनसन के पास ब्रिटेन को नए रास्ते पर ले जाने का अवसर है। लंबे समय तक लेबर पार्टी के गढ़ रहे क्षेत्रों में कंजरवेटिव पार्टी ने सेंध लगाई है। ब्लाइथ घाटी में टोरियों को दुश्मन माना जाता था। वहां भी जॉनसन को जीत मिली है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उत्तरी बंदरगाह ग्रेट ग्रिमस्बी लेबर के कब्जे में था। यह भी हाथ से निकल गया। उत्तरी वेल्स से यॉर्कशायर तक फैली लेबर की लाल दीवार भी ढह गई है।लेबर नेता जेरेमी कोर्बिन को वोटरों ने ठुकरा दिया। कोर्बिन ने जॉनसन के अर्थव्यवस्था पर किए वायदों पर संदेह जताया था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि कोर्बिन ने तानाशाहों और आतंकवादियों को गले लगाया है। परिणामों ने जॉनसन की जोखिम भरी रणनीति पर मुहर लगाई है। उन्होंने मजदूर वर्ग के ब्रेग्जिट वोटरों पर निशाना साधा था। उनमें से कुछ टोरियों के साथ और कुछ ब्रेग्जिट पार्टी के साथ चले गए। नतीजा यह हुआ कि लेबर पार्टी को दर्जनों सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। पांच वर्ष पहले डेविड केमरॉन के नेतृत्व में कंजरवेटिव पार्टी मुक्त बाजार, समलैंगिक विवाह और पर्यावरण वाद का समर्थन करने वाली उदार पार्टी थी। जॉनसन उसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लेफ्ट की ओर ले गए। उन्होंने सरकारी खर्च बढ़ाने, कमजोर उद्योगों का समर्थन करने का वादा किया। वे कहते थे, यूरोपीय माइग्रेंट ने ब्रिटेन को अपने देश के समान समझ लिया है। कई उदार टोरी नेता पार्टी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों पर चलाने से घृणा करते थे। चुनाव परिणामों ने बताया कि उत्तरी इलाकों में लेबर पार्टी समर्थक कामगार वर्ग नेे उलटफेर कर दिया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को बदतर स्थितियोंं का सामना करना पड़ा है। उसके नेता जो स्विनसन चुनाव हार गए हैं।नए प्रधानमंत्री के सामने कई चुनौतियां होंगी। अगले माह ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने की औपचारिकता पूरी होगी। यूरोप के साथ संबंधों पर बातचीत कठिन होगी। ब्रेग्जिट के अलावा जॉनसन के सामने एक और संकट होगा। स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने टोरियों से कई सीटें छीनी हैं। 2021 में स्कॉटलैंड के चुनाव होंगे। स्कॉटिश वोटरों ने ईयू में बने रहने का समर्थन किया था। इसलिए स्कॉटलैंड की आजादी के लिए जनमतसंग्रह कराने का मुद्दा मजबूत होगा। वैसे, जॉनसन स्कॉटलैंड के ब्रिटेन से अलग होने का विरोध कर रहे हैं। चुनाव परिणामों के माध्यम से जॉनसन ने अपने नेतृत्व की छाप छोड़ी है।© 2019 The Economist Newspaper Limited. 