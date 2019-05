बड़ी फार्मा कंपनियों ने जेनरिक दवाइयों की कीमतें एक हजार प्रतिशत तक बढ़ाईं

प्रमुख दवा कंपनियों ने जेनरिक दवाइयों के मूल्य 1000% तक बढ़ा दिए हैं। अमेरिका के 44 राज्यों द्वारा शुक्रवार को दाखिल एक मुकदमे के अनुसार टेवा, फाइजर, नोवार्टिस और माइलान ने साजिश कर कीमतें बढ़ाई हैं। शिकायत में कहा गया है, इससे 100 से अधिक जेनरिक दवाइयां प्रभावित हुई हैं। ये दवाइयां हैं- एचआईवी, दमा, हाई कोलेस्ट्राल, ओरल एंटी बायोटिक्स, खून पतला करने वाली, कैंसर, गर्भनिरोधक और एंटी डिप्रेसेंट।न्यूजर्सी के अटार्नी जनरल गुरबीर ग्रेवाल ने एक बयान में कहा, हम सब जानते हैंं, प्रिसक्रिप्शन दवाएं महंगी होती हैं। जेनरिक दवा कंपनियों के बीच अवैध साजिश के कारण दवाओं के मूल्य बढ़े हैं। अदालत में पेश दस्तावेजों में राज्यों के प्रोसीक्यूटरों ने कहा, एक दर्जन से अधिक जेनरिक दवा कंपनियंा, उनके सेल्स, मार्केटिंग और दाम तय करने वाले अधिकारी मूल्य तय करने की स्कीम में शामिल हैं। षडयंत्रकारी जानते थे कि प्रतिस्पर्धा ध्वस्त करने के उनके प्रयास गैरकानूनी हैं इसलिए उन्होंने लिखित जानकारी दर्ज नहीं की है। इसकी बजाय यह सब लंच, डिनर, गोल्फ आउटिंग और अन्य कार्यक्रमों में किया गया।शिकायत के अनुसार संबंधित गतिविधियां जुलाई 2013 से जनवरी 2015 के बीच हुईं। उस समय टेवा ने 112 जेनरिक दवाओं के 400 फार्मूलेशन की कीमतें बढ़ाई थीं। आरोप है, प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बीच इस तरह मूल्य बढ़ाने पर सहमति बनी िक हर कंपनी जेनरिक दवा बाजार का अच्छा हिस्सा बनाए रखे। इसके साथ कंपनियों ने जितना संभव हो सका उतनी दवाओं के दाम बढ़ाए। हालंाकि, शिकायत में पेनसिल्वानिया स्थित टेवा फार्मास्युटिकल्स, यूएसए को साजिश का सूत्रधार बताते हुए कहा है, यह आचरण पूरी इंडस्ट्री में व्याप्त है।टेवा ने आरोपों से इनकार किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे दीवानी या अापराधिक जवाबदेही बनती है। फाइजर ने एक बयान में कोई गलत काम करने का खंडन किया है। दवा कंपनियों के खिलाफ मुकदमा कनेक्टीकट फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया है। इसके साथ कई राज्यों की एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। कनेक्टीकट के अटार्नी जनरल विलियम टोंग ने टि्वटर पर कहा, मुनाफा बढ़ाने का संगठित प्रयास बहुत गैरकानूनी है और एंटी ट्रस्ट कानून का उल्लंघन है। राज्य के प्रोसीक्यूटर का कहना है, साजिश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।© The New York Timesहीथर मर्फीप्रमुख दवा कंपनियों ने जेनरिक दवाइयों के मूल्य 1000% तक बढ़ा दिए हैं। अमेरिका के 44 राज्यों द्वारा शुक्रवार को दाखिल एक मुकदमे के अनुसार टेवा, फाइजर, नोवार्टिस और माइलान ने साजिश कर कीमतें बढ़ाई हैं। शिकायत में कहा गया है, इससे 100 से अधिक जेनरिक दवाइयां प्रभावित हुई हैं। ये दवाइयां हैं- एचआईवी, दमा, हाई कोलेस्ट्राल, ओरल एंटी बायोटिक्स, खून पतला करने वाली, कैंसर, गर्भनिरोधक और एंटी डिप्रेसेंट।न्यूजर्सी के अटार्नी जनरल गुरबीर ग्रेवाल ने एक बयान में कहा, हम सब जानते हैंं, प्रिसक्रिप्शन दवाएं महंगी होती हैं। जेनरिक दवा कंपनियों के बीच अवैध साजिश के कारण दवाओं के मूल्य बढ़े हैं। अदालत में पेश दस्तावेजों में राज्यों के प्रोसीक्यूटरों ने कहा, एक दर्जन से अधिक जेनरिक दवा कंपनियंा, उनके सेल्स, मार्केटिंग और दाम तय करने वाले अधिकारी मूल्य तय करने की स्कीम में शामिल हैं। षडयंत्रकारी जानते थे कि प्रतिस्पर्धा ध्वस्त करने के उनके प्रयास गैरकानूनी हैं इसलिए उन्होंने लिखित जानकारी दर्ज नहीं की है। इसकी बजाय यह सब लंच, डिनर, गोल्फ आउटिंग और अन्य कार्यक्रमों में किया गया।शिकायत के अनुसार संबंधित गतिविधियां जुलाई 2013 से जनवरी 2015 के बीच हुईं। उस समय टेवा ने 112 जेनरिक दवाओं के 400 फार्मूलेशन की कीमतें बढ़ाई थीं। आरोप है, प्रतिस्पर्धी कंपनियों के बीच इस तरह मूल्य बढ़ाने पर सहमति बनी िक हर कंपनी जेनरिक दवा बाजार का अच्छा हिस्सा बनाए रखे। इसके साथ कंपनियों ने जितना संभव हो सका उतनी दवाओं के दाम बढ़ाए। हालंाकि, शिकायत में पेनसिल्वानिया स्थित टेवा फार्मास्युटिकल्स, यूएसए को साजिश का सूत्रधार बताते हुए कहा है, यह आचरण पूरी इंडस्ट्री में व्याप्त है।टेवा ने आरोपों से इनकार किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा उसने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे दीवानी या अापराधिक जवाबदेही बनती है। फाइजर ने एक बयान में कोई गलत काम करने का खंडन किया है। दवा कंपनियों के खिलाफ मुकदमा कनेक्टीकट फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किया गया है। इसके साथ कई राज्यों की एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। कनेक्टीकट के अटार्नी जनरल विलियम टोंग ने टि्वटर पर कहा, मुनाफा बढ़ाने का संगठित प्रयास बहुत गैरकानूनी है और एंटी ट्रस्ट कानून का उल्लंघन है। राज्य के प्रोसीक्यूटर का कहना है, साजिश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।© The New York Timesसामान्य या जेनरिक दवा बिना किसी पेटेंट के बनाई और वितरित की जाती है। यह ब्रांडेड नहीं होती है। जेनरिक दवाइयां क्वालिटी में ब्रांडेड दवाओं से कम नहीं होती हैं। ये ब्रांडेड दवाइयों के समान असरकारक हैं।