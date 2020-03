113 अरब डॉलर कम मूल्य के बिके हवाई टिकट

कोरोना वायरस से सबसे अधिक नुकसान एयरलाइन इंडस्ट्री हुआ है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के अनुसार उसने 5 मार्च तक 113 अरब डॉलर की टिकट बिक्री कम होने का अनुमान लगाया था। अब उसका कहना है, इंडस्ट्री को खड़े होने के लिए 200 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी। 2017 और 2018 में 120 एयरलाइन कंपनियों में से केवल 30 ने मुनाफा कमाया था। सिटी बैंक के मुताबिक पिछले साल यूरोप में छह बड़ी कंपनियों को 7 अरब डॉलर का लाभ हुआ था। कई कंपनियों ने नए विमानों की खरीद के लिए कर्ज लिया था। अब ये विमान जमीन पर खड़े हैं। एसोसिएशन का कहना है, 75 प्रतिशत कंपनियां तीन माह से अधिक समय तक अपना खर्च नहीं निकाल सकेंगी।बड़ी कंपनियों को क्रेडिट लिमिट के कारण बैंकों से भारी कर्ज मिल सकता है। ब्रिटिश एयरवेज की मालिक कंपनी आईएजी 2.1 अरब डॉलर का कर्ज ले सकती है। इजी जेट के पास 50 करोड़ डॉलर लेने की सुविधा है। यूरोप और एशिया की अधिकतर कंपनियों के पास स्टाफ में कटौती और फ्लाइट कम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। वैसे, अमेरिका में फिलहाल बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द नहीं हुई हैं। जेपी मोर्गन चेज का कहना है, 2020 में आय में 35 प्रतिशत की गिरावट होने पर भी डेल्टा, साउथवेस्ट और यूनाइटेड एयरलाइंस के पास साल के अंत में पर्याप्त पैसा रहेगा। सबसे पहले संक्रमणग्रस्त चीन ने आशा की किरण जगाई है। फरवरी के अंत में एयर ट्रैफिक पिछले साल की तुलना में 71 प्रतिशत घट गया था। मार्च के पहले सप्ताह में यह गिरावट 43 प्रतिशत रह गई।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From The Economist, translated by DB Corp, published under licence.The original article, in English, can be found on www.economist.com