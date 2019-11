स्ट्रीमिंग सेवाओं ने इस वर्ष कंटेंट पर 7 लाख करोड़ रु. लगाए, 2018 में 496 नए शाे बने

कंज्यूमर को फायदा लेकिन इंडस्ट्री पर 35 लाख करोड़ रु. का कर्ज भीअमेरिका में कुछ चमत्कारिक निवेश हुए हैं। इनमें शामिल है- 1860 में रेलवे, 1940 में डेट्रॉयट कार इंडस्ट्री और इस सदी में तेल, गैस की खोज के लिए फ्रेकिंग इंडस्ट्री। आज स्टील, रेत, सीमेंट की बजाय स्क्रिप्ट, ध्वनि, स्क्रीन और सेलेब्रिटी से जुड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग ने धूम मचा रखी है। इस सप्ताह डिज्नी ने अपनी स्ट्रीमिंग सेवा शुरू की है। इस कारोबार की अग्रणी कंपनी नेटफ्लिक्स के मॉडल का लगभग एक दर्जन प्रतिद्वंद्वियों ने अनुसरण किया है। दुनिया में 70 करोड़ से अधिक लोग स्ट्रीमिंग सेवाओं के ग्राहक हैं। इस वर्ष स्ट्रीमिंग कंटेंट पर 7 लाख 18 हजार करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर मनोरंजन उद्योग ने पिछले पांच वर्षों में कंपनियों के अधिग्रहण और कार्यक्रमों के निर्माण पर 46 लाख 68 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं।मनोरंजन के कारोबार की प्रकृति तेजी से आगे बढ़ने की है। 1920 में ध्वनि के उदय से हॉलीवुड ग्लोबल फिल्म बिजनेस का केंद्र बन गया। 20 वीं सदी के अंत तक फिल्म इंडस्ट्री आत्मसंतुष्टि के घेरे में आ चुकी थी। वह पुरानी टेक्नोलॉजी- जैसे कि सामान्य प्रसारण, धीमे इंटरनेट कनेक्शन और जटिल सीडी, डीवीडी, हार्ड ड्राइव पर ध्वनि और दृश्य के स्टोरेज- पर निर्भर रही। कंज्यूमर से घिसे-पिटे कंटेंट का भारी पैसा वसूल किया गया। पहला झटका 1999 में म्यूजिक इंडस्ट्री ने महसूस किया। 2007 में नेटफ्लिक्स ने वीडियो सब्सक्रिप्शन बेचने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का इस्तेमाल किया।नेटफ्लिक्स के आने से मनोरंजन कारोबार का परिदृश्य बदल गया है। पुराने दिग्गजों को मूल्य घटाने पड़े और नवीनता की तरफ बढ़ना पड़ा है। बीसवीं सदी के मीडिया सम्राट पीछे छूटने लगे हैं। रुपर्ट मर्डोक को मार्च में अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा डिज्नी को बेचना पड़ा है। इस सबके बीच कारोबार के नए मॉडल की रुपरेखा स्पष्ट होेने लगी है। टेलीविजन और वीडियो स्ट्रीमिंग में किसी भी फर्म की बाजार में हिस्सेदारी 20% से अधिक नहीं है। दावेदारों में नेटफ्लिक्स, डिज्नी, एटीएंडटी-टाइम वार्नर, कॉमकास्ट और छोटी कंपनियां हैं। तीन टेक्नोलॉजी कंपनियां-यूट्यूब, अमेजन, एपल- भी सक्रिय हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी होड़ मची है। यहां 34% बाजार हिस्सेदारी के साथ अमेरिका में स्पोटीफाई सबसे बड़ी कंपनी है।नई हलचल से आर्थिक अवसर पैदा हुए हैं। कंज्यूमर फायदे में है। अब कोई भी स्ट्रीमिंग सेवा एक हजार रुपए में मिल सकती है जबकि केबल टीवी के लिए साढ़े पांच हजार चुकाना पड़ते थे। पिछले वर्ष 496 नए शो बनाए गए। यह संख्या 2010 से दोगुनी है। स्ट्रीमिंग शो के लिए ऑस्कर और एमी अवॉर्ड के नॉमिनेशन को देखने से स्तर में सुधार की झलक मिलती है। अमेरिका में एंटरटेनमेंट, मीडिया, आटर्स और खेलों में 2008 के बाद नौकरियों की संख्या में 8% बढ़ोतरी हुई है। वेतन पांच गुना बढ़े हैं। निवेशकों को अब भारी मुनाफा नहीं होता है लेकिन जिन्होंने सही फर्मों में पैसा लगाया है, उनकी स्थिति अच्छी है। दस वर्ष पहले वायकॉम के शेयरों में एक डॉलर (71 रु.) लगाने पर अाज उसका मूल्य 95 सेंट (67 रु.) होता। नेटफ्लिक्स के लिए यह आंकड़ा 37 डॉलर (2600 रुपए) रहता।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.कंज्यूमर को फायदा लेकिन इंडस्ट्री पर 35 लाख करोड़ रु. का कर्ज भीअमेरिका में कुछ चमत्कारिक निवेश हुए हैं। इनमें शामिल है- 1860 में रेलवे, 1940 में डेट्रॉयट कार इंडस्ट्री और इस सदी में तेल, गैस की खोज के लिए फ्रेकिंग इंडस्ट्री। आज स्टील, रेत, सीमेंट की बजाय स्क्रिप्ट, ध्वनि, स्क्रीन और सेलेब्रिटी से जुड़ी वीडियो स्ट्रीमिंग ने धूम मचा रखी है। इस सप्ताह डिज्नी ने अपनी स्ट्रीमिंग सेवा शुरू की है। इस कारोबार की अग्रणी कंपनी नेटफ्लिक्स के मॉडल का लगभग एक दर्जन प्रतिद्वंद्वियों ने अनुसरण किया है। दुनिया में 70 करोड़ से अधिक लोग स्ट्रीमिंग सेवाओं के ग्राहक हैं। इस वर्ष स्ट्रीमिंग कंटेंट पर 7 लाख 18 हजार करोड़ रुपए लगाए जा चुके हैं। कुल मिलाकर मनोरंजन उद्योग ने पिछले पांच वर्षों में कंपनियों के अधिग्रहण और कार्यक्रमों के निर्माण पर 46 लाख 68 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं।मनोरंजन के कारोबार की प्रकृति तेजी से आगे बढ़ने की है। 1920 में ध्वनि के उदय से हॉलीवुड ग्लोबल फिल्म बिजनेस का केंद्र बन गया। 20 वीं सदी के अंत तक फिल्म इंडस्ट्री आत्मसंतुष्टि के घेरे में आ चुकी थी। वह पुरानी टेक्नोलॉजी- जैसे कि सामान्य प्रसारण, धीमे इंटरनेट कनेक्शन और जटिल सीडी, डीवीडी, हार्ड ड्राइव पर ध्वनि और दृश्य के स्टोरेज- पर निर्भर रही। कंज्यूमर से घिसे-पिटे कंटेंट का भारी पैसा वसूल किया गया। पहला झटका 1999 में म्यूजिक इंडस्ट्री ने महसूस किया। 2007 में नेटफ्लिक्स ने वीडियो सब्सक्रिप्शन बेचने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शनों का इस्तेमाल किया।नेटफ्लिक्स के आने से मनोरंजन कारोबार का परिदृश्य बदल गया है। पुराने दिग्गजों को मूल्य घटाने पड़े और नवीनता की तरफ बढ़ना पड़ा है। बीसवीं सदी के मीडिया सम्राट पीछे छूटने लगे हैं। रुपर्ट मर्डोक को मार्च में अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा डिज्नी को बेचना पड़ा है। इस सबके बीच कारोबार के नए मॉडल की रुपरेखा स्पष्ट होेने लगी है। टेलीविजन और वीडियो स्ट्रीमिंग में किसी भी फर्म की बाजार में हिस्सेदारी 20% से अधिक नहीं है। दावेदारों में नेटफ्लिक्स, डिज्नी, एटीएंडटी-टाइम वार्नर, कॉमकास्ट और छोटी कंपनियां हैं। तीन टेक्नोलॉजी कंपनियां-यूट्यूब, अमेजन, एपल- भी सक्रिय हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी होड़ मची है। यहां 34% बाजार हिस्सेदारी के साथ अमेरिका में स्पोटीफाई सबसे बड़ी कंपनी है।नई हलचल से आर्थिक अवसर पैदा हुए हैं। कंज्यूमर फायदे में है। अब कोई भी स्ट्रीमिंग सेवा एक हजार रुपए में मिल सकती है जबकि केबल टीवी के लिए साढ़े पांच हजार चुकाना पड़ते थे। पिछले वर्ष 496 नए शो बनाए गए। यह संख्या 2010 से दोगुनी है। स्ट्रीमिंग शो के लिए ऑस्कर और एमी अवॉर्ड के नॉमिनेशन को देखने से स्तर में सुधार की झलक मिलती है। अमेरिका में एंटरटेनमेंट, मीडिया, आटर्स और खेलों में 2008 के बाद नौकरियों की संख्या में 8% बढ़ोतरी हुई है। वेतन पांच गुना बढ़े हैं। निवेशकों को अब भारी मुनाफा नहीं होता है लेकिन जिन्होंने सही फर्मों में पैसा लगाया है, उनकी स्थिति अच्छी है। दस वर्ष पहले वायकॉम के शेयरों में एक डॉलर (71 रु.) लगाने पर अाज उसका मूल्य 95 सेंट (67 रु.) होता। नेटफ्लिक्स के लिए यह आंकड़ा 37 डॉलर (2600 रुपए) रहता।© 2019 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.