स्मार्टफोन का अधिक उपयोग किशोरों के लिए घातक

अमेरिका और ब्रिटेन में चार बड़े अध्ययनों ने बताया है, हर दिन पाठ्यक्रम से अलग हटकर डिजिटल मीडिया पर आधा घंटा से लेकर दो घंटे तक समय बिताने से खुशी मिलती है और मानसिक सेहत ठीक रहती है। इसके बाद स्थिति बिगड़ती है। अधिकतर समय ऑनलाइन रहने के नतीजे घातक हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत अधिक उपयोग करने वाले लोग अप्रसन्न और अवसादग्रस्त रहते हैं।रिसर्च के अंत में संभावित फैक्टरों से नतीजों मेें कुछ प्रतिशत अंतर होने का संकेत है। इससे किसी फैक्टर और परिणाम का संबंध कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग से आत्महत्या के प्रयासों में केवल 0.5% से 2% अंतर पाया गया। लेकिन, पांच घंटे या उससे ज्यादा डिवाइस का उपयोग करने वाले टीन्स ने आत्महत्या के प्रयास उन लोगों की तुलना में दो गुना किए जिन्होंने एक घंटे तक ही उपयोग किया था। अमेरिका में 2009 से 2017 के बीच 14 से 17 वर्ष की आयु के किशोरों में अवसाद की दर 60% बढ़ गई। इस आयु वर्ग में स्वयं को नुकसान पहुंचाने और आत्महत्या के विचार आने पर अस्पतालों की इमर्जेन्सी में आने वालों की संख्या भी बढ़ी है। किशोर लड़कियों के बीच आत्महत्या की दर 40 वर्ष में सबसे अधिक है। इस ट्रेंड के कारणों का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण है। फिर भी, बहुत बड़ी संख्या में टीनएजर्स के दैनंदिन जीवन पर स्मार्ट फोन और डिजिटल मीडिया ने जितना ज्यादा प्रभाव डाला है उतना किसी अन्य परिवर्तन से नहीं पड़ा है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग सीमित करने में कोई नुकसान नहीं है।(© 2019 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।जीन एम ट्वेंगे