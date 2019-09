ट्रम्प की टैक्स रियायतों से परिजनों और अमीरों को अरबों रु. का फायदा

जेसे ड्रकर, एरिक लिप्टन | न्यू ओरलिएंसराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के शहरों को अपराध, बेघर लोगों की भीड़ और चूहों का प्रकोप झेल रही बेकार जगह बताया था। लेकिन, अब ट्रम्प सरकार ने कम आय वाले शहरी क्षेत्रों को सुधारने के लिए जिस योजना को लागू किया है, उससे अमीरों को फायदा हो रहा है। अरबों डॉलर की टैक्स रियायतों से लाभ उठाने वाले लोगों में ट्रम्प परिवार के लोग, उनके सलाहकार और अरबपति फाइनेंसर, व्यवसायी शामिल हैं।ट्रम्प के दामाद जेरेड कुशनेर का परिवार, वरिष्ठ सलाहकार और न्यूजर्सी के पूर्व गवर्नर क्रिस क्रिस्टी, राष्ट्रपति के नजदीकी समझे जाने वाले न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट दिग्गज रिचर्ड लीफ्रेक और व्हाइट हाउस के पूर्व सहायक एंथोनी स्कारमुसी सहित कई लोगों को इस रियायत से जबर्दस्त मुनाफा हुआ है। निवेशकों को अपार्च्युनिटी जोन्स नामक गरीब बस्तियों में निर्माण कार्यों में पैसा लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से 2017 में टैक्स कटौती कानून लागू किया गया। इसके तहत लोगों को शेयर और अन्य इन्वेस्टमेंट बेचने और कई वर्ष तक कैपिटल गेन टैक्स न देने की अनुमति है। इस पैसे को हाउसिंग प्रोजेक्ट, नए कारोबार और नौकरियां देने वाले उपक्रमों में लगाने का प्रावधान है। इनसे हुए किसी भी मुनाफे पर टैक्स नहीं लगेगा।ट्रम्प ने अभी हाल एक रैली में कहा, अपार्च्युनिटी जोन्स के जरिए वंचित समुदायों में जॉब सृजन और नए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत रियायतें दी गई हैं। गरीब इलाकों के विकास की बजाय अरबों रुपए का टैक्स विहीन मुनाफा हाई एंड अपार्टमेंट, इमारतों, होटलों और ऐसे स्टोरेज के निर्माण में हो रहा है जिनमें गिने-चुने लोग ही काम करते हैं। अन्य प्रोजेक्ट में बड़े शहरों में छात्रों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं। कई ऐसे प्रोजेक्ट को टैक्स छूट का लाभ मिला है जो अपार्च्युनिटी जोन प्रावधान लागू होने से पहले चल रहे हैं।अपार्च्युनिटी जोन योजना में एंथोनी स्कारामुसी की इन्वेस्टमेंट कंपनी स्काईब्रिज कैपिटल न्यू ओरलिएंस के वेयरहाउस डिस्ट्रिक्ट में एक शानदार होटल के निर्माण में पैसा लगा रही है। ह्यूस्टन में 46 मंजिला अपार्टमेंट के निर्माण में भी पैसा लगाया गया है। यह प्रोजेक्ट ऐसे इलाके में है जहां पहले से 