अापके वाॅट्सएप की ग्रुप चैट्स सुरक्षित नहीं, अनजान भी मैसेज पढ़ सकते हैं, लाखाें ग्रुप्स की िलंक इंटरनेट पर मौजूद

दुनिया के 200 कराेड़ अाैर भारत के 40 कराेड़ लाेग अपने माेबाइल पर वाॅट्सएप का इस्तेमाल करते हैं अाैर हर यूजर कई ग्रुप से जुड़ा हाेता है। यदि अाप भी उन लाेगाें में से हैं, जाे एेसे ग्रुप्स पर िनजी जानकारी शेयर करते हैं ताे सतर्क हाे जाएं। अापके ग्रुप्स के मैसेज अनजान व्यक्ति आसानी से पढ़ सकते हैं। एेसे में इस बात से इंकार नहीं िकया जा सकता कि अापका नाम अाैर फाेन नंबर भी अनजान हाथाें में पड़ सकता है।दरअसल, वेबसाइट मदरबाेर्ड की िरपाेर्ट के अनुसार, लाखाें वाॅट्सएप ग्रुप की िलंक गूगल पर उपलब्ध है। मदरबाेर्ड की टीम ने संयुक्त राष्ट्र से अधिमान्य एक एनजीअाे के वाॅट्सएप ग्रुप का पता लगाया अाैर वह जुड़ भी गई। सुरक्षा से जुड़ी वाॅट्सएप की इस खामी की जानकारी सबसे पहले जॉर्डन विल्डन नामक पत्रकार ने ट्विटर पर शेयर की। उन्होंने पता लगाया कि वाॅट्सएप के ‘Invite to Group Link’ फीचर काे गूगल पर सर्च किया जा सकता है। एप िरवर्स इंजीनियर जेन वाॅन्ग के मुताबिक, ‘chat.whatsapp.com’ सर्च करने पर गूगल 4,70,000 रिजल्ट िदखाता है।इसलिए हाे रहा: एडमिन लोगों को ग्रुप में शामिल करने के लिए ‘Invite to Group via Link’ फीचर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे इसे सोशल मीडिया या किसी वेबसाइट पर शेयर कर देते हैं। ऐसे में गूगल जैसे सर्च इंजन इसे खोज लेते हैं।वाॅट्सएप ने दी सफाई: प्रवक्ता एलिसन बाॅनी ने कहा कि ‘किसी कंटेंट की तरह इन्वाइट लिंक भी पब्लिक चैनल पर शेयर की जाए ताे कोई भी इस तक पहुंच सकता है।’ वहीं गूगल के लाइजन अफसर डैनी सुलिवान ने ट्वीट िकया,‘गूगल अाैर अन्य सर्च इंजन अाेपन वेब में उपलब्ध िरजल्ट िदखाते हैं।’ हालांकि मामला उजागर हाेने के बाद गूगल ने इंडेिक्संग बंद कर दी। हालांकि अन्य सर्च इंजन पर यह उपलब्ध है।{मई 2019 में इजराइली साॅफ्टवेयर पेगासस नामक स्पाइवेयर टूल से वाॅट्सएप काे हैक करने की खबरें अाईं। इनके जरिए यूजर का क्लाउड अाधारित अकाउंट एक्सेस िकया जा सकता था।{ नवंबर 2019 में भारत की साइबर सुरक्षा एजेंसी सीईआरटी-इन ने वाॅट्सएप यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की थी कि एमपी4 फाइल के साथ वायरस फैल रहा है। इससे यूजर्स की निजी जानकारियां चोरी होने का खतरा है। इसलिए इस फाइल काे डाउनलाेड न करें।एक्सपर्ट्स की मानें तो एडमिन खुद ही ग्रुप इनवाइट्स काे ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं। उन्हें िलंक िसर्फ उन्हीं लाेगाें से शेयर करनी चाहिए िजन्हें वे जानते हैं। किसी वेबसाइट पर शेयर नहीं करना चाहिए।