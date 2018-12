एनएफडीसी शार्ट फिल्म कॉम्पिटीशन 2018

मोबाइल ऐप डेवलपमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2018किसके लिए : मेधावी विद्यार्थी जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या आईटी के क्षेत्र में अंडरग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वे इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या आईटी के क्षेत्र में अंडरग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले आवेदन के पात्र हैं।क्या मिलेगा : मोबाइल ऐप डेवलपर के रूप में अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों से सीखने का अवसर व 35,000 रुपए की राशि एक बार के लिए प्राप्त होगी।आवेदन की अंतिम तिथि : 30 दिसंबरअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/MAD2किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कर रहे किसी भी वर्ष के मेधावी विद्यार्थी जो शिक्षा की राह में आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहे है, ऐसे होनहार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नर्चर स्कॉलरशिप द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।योग्यता : भारतीय विद्यार्थी जिन्होंने पिछली कक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों और जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2 लाख रुपए से कम हो।क्या मिलेगा : शैक्षिक आवश्यकता के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।आवेदन की अंतिम तिथि : 31 दिसंबरअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/NMC4आईसीएचआर सीनियर अकादमिक फैलोशिप्स (एसएएफ), 2019-20किसके लिए : भारतीय पीएचडी स्कॉलर्स, जिनके उत्तम शोधपत्र इतिहास से सम्बंधित किसी किताब, पत्रिका या फिर प्रोफेशनल जर्नल्स में उनके नाम से प्रकाशित हुए हों, वे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (आईसीएचआर) द्वारा प्रदान की जा रही इस फैलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।योग्यता : उल्लेखित योग्यता वाले सभी पीएचडी स्कॉलर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग भी समानता से आवेदन के पात्र हैं।क्या मिलेगा : 44,000 रुपए का मासिक भत्ता दो वर्ष तक व 44,000 रुपए आकस्मिक अनुदान प्रतिवर्ष प्राप्त होगा।आवेदन की अंतिम तिथि : 30 दिसंबरअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/ISA4पीएचडी डिग्रीधारक जिन्हें इतिहास और इससे संबंधित क्षेत्र में रिसर्च कार्य का अनुभव हो व मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी/संस्थान से अप्रूव्ड थीम पर रिसर्च कार्य करने की इच्छा रखते हों, वे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च (आईसीएचआर) द्वारा प्रदान की जा रही इस फैलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।योग्यता : पीएचडी डिग्रीधारक जिन्हें उल्लेखित क्षेत्र में रिसर्च कार्य का अनुभव हो व सीनियर स्कॉलर्स के मार्गदर्शन में रिसर्च कार्य करने के इच्छुक हों, वे आवेदन के पात्र हैं।क्या मिलेगा : 30,800 रुपए प्रतिमाह दो वर्षों तक व 22000 रुपए आकस्मिक अनुदान प्रतिवर्ष प्राप्त होगा।आवेदन की अंतिम तिथि : 30 दिसंबरअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/IPF8महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। फिल्म निर्माण करने का शौक रखने वाले स्कूल / कॉलेज के युवा विद्यार्थी इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकते हैं । इसके तहत अधिकतम 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा जिसका टॉपिक होगा ‘वह बदलाव बनें जिसे आप दुनिया में देखना चाहते है’ या ‘Be the change which you want to see in the world’। इसमें हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।योग्यता : स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे सभी भारतीय छात्र जो शौकिया फिल्म निर्माता हैं, आवेदन कर सकते हैं।क्या मिलेगा : पहले, दूसरे व तीसरे स्थान के आधार पर 25 से 50 हज़ार रुपए तक की राशि। अन्य 7 विजेताओं को 10,000 रु. का सांत्वना पुरस्कार मिलेगा। इसके अतिरिक्त प्रमाणपत्र व 2 सप्ताह के लिए एनएफडीसी के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में इंटर्नशिप का अवसर प्राप्त होगा।आवेदन की अंतिम तिथि : 31 दिसंबरअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/NSF22बीकॉम, बीबीए, बीबीएम या अन्य डिग्री प्रोग्राम से ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थी जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है वे इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह जूनियर व सीनियर स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसके द्वारा छात्रों को अपने लेखांकन ज्ञान का परीक्षण करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके तहत प्रतिभागियों को 90 मिनट में 100 वैकल्पिक प्रश्न हल करने होंगे।योग्यता : जूनियर लेवल के अंतर्गत कॉमर्स, मैनेजमेंट या अन्य स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रहे विद्यार्थी व सीनियर लेवल के अंतर्गत 1 जुलाई 2018 को 25 वर्ष से कम आयु वाले विद्यार्थी आवेदन के पात्र हैं।क्या मिलेगा : जूनियर और सीनियर केटेगरी के अंतर्गत हासिल रैंक के आधार पर 15 हज़ार रुपए तक की राशि, ट्राॅफी और प्रमाण-पत्र प्राप्त होगा।आवेदन की अंतिम तिथि : 31 दिसंबरअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/NAT4सवाल और सुझाव के लिए एसएमएस कीजिए... 9200012345 पर या ई-मेल कीिजए education@dbcorp.in