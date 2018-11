सवाल और सुझाव के लिए एसएमएस कीजिए... 9200012345 पर या ई-मेल कीिजए education@dbcorp.in

डाक टिकट डिज़ाइन प्रतियोगिताकिसके लिए : ड्राइंग, पेंटिंग, डिज़ाइन आदि बनाने में रुचि रखने वालों के लिए भारतीय डाक विभाग ने गणतंत्र दिवस 2019 डाक टिकट डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस बार प्रतियोगिता का टॉपिक अहिंसा परमो धर्म: रखा गया है। चयनित कृति का प्रयोग संबंधित फिलैटली सामग्री तैयार करने के लिए किया जाएगा। इसमें दो कैटेगरी हैं 1. 18 साल से कम आयुवर्ग, 2. 18 साल से अधिक आयुवर्ग।एलिजिबिलिटी : इसमें किसी भी आयुवर्ग का कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है।क्या मिलेगा : प्रत्येक कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 15,000 रुपए तथा तीसरा पुरस्कार 10,000 रुपए। पांच सांत्वना पुरस्कार हैं जिनमें प्रत्येक को 2000 रुपए मिलेंगे। चयनित कृति का उपयोग डाक टिकट तथा संबंधित फिलैटली सामग्री का डिज़ाइन तैयार करने में किया जाएगा।आवेदन की अंतिम तिथि : 15 दिसंबर www.indiapost.gov.inस्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स तथा युवा अमेच्योर फिल्म मेकर्स सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। इसमें अधिकतम तीन मिनट की फिल्म बनानी होगी। जिसकी थीम है, ‘Be the change which you want to see in the world’. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में महात्मा गांधी की सादगी और उच्च विचारों के प्रति युवाओं में जागरूकता फैलाना है।एलिजिबिलिटी : शॉर्ट फिल्म बनाने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है।क्या मिलेगा : शीर्ष 10 सफल प्रविष्ठियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सर्टिफिकेट व इंटर्नशिप दी जाएगी। प्रथम पुरस्कार 50,000 रुपए, दूसरा पुरस्कार 35,000 रुपए तथा तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपए है। 10 -10 हजार रुपए के 7 सांत्वना पुरस्कार हैं।आवेदन की अंतिम तिथि : 31 दिसंबर www.MyGov.in.पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप फॉर ट्रेनिंग इन कैंसर रिसर्च 2019-20किसके लिए : कॅरियर की शुरुआत कर रहे वैज्ञानिक जो फ्रांस स्थित इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मकसद से जुड़े कैंसर अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं में अपना प्रशिक्षण पूरा करना चाहते हैं। इस फेलोशिप में महामारी विज्ञान (सभी विषयों सहित), जैव सूचना विज्ञान, बायोस्टैटिक्स और कार्सिनोजेनेसिस के तंत्र से संबंधित क्षेत्रों- आणविक आनुवंशिकी, कोशिका जीवविज्ञान, आण्विक रोगविज्ञान जैसे सभी विषय शामिल रहेंगे।योग्यता : पीएचडी डिग्री धारक या अंतिम वर्ष के विद्यार्थी जो साइंटिफिक कम्युनिकेशन स्तर की बातचीत की अंग्रेजी में दक्ष हों।क्या मिलेगा : वार्षिक अनुदान के साथ यात्रा भत्ता व हेल्थ इंश्योरेंस।आवेदन की अंतिम तिथि : 30 नवंबर https://training.iarc.frसोशल साइंस, पब्लिक हेल्थ, मेडिकल साइंस व सम्बंधित क्षेत्रों में एमडी, एमएस, पीएचडी की शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी, जो किशोर स्वास्थ्य और विकास के क्षेत्र में अधिकतम एक वर्ष के लिए रिसर्च कार्य करने के इच्छुक हों, वे इस फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं ।योग्यता : आवेदक किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से फुल टाइम यह डिग्री प्रोग्राम कर रहा हो व आयु 40 वर्ष से अधिक न हो।क्या मिलेगा : 1.5 लाख रुपए तक की राशि व अन्य लाभ प्राप्त होंगे।आवेदन की अंतिम तिथि : 30 नवंबर http://mamta-himc.orgकिसी भी विषय से पीएचडी डिग्रीधारक मेधावी विद्यार्थी जो आयरलैंड के किसी भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप करने के इच्छुक हों, वे इस प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं।योग्यता : पीएचडी की डिग्री 31 मई 2019 को पूरी हो चुकी हो व आवेदक के द्वारा न्यूनतम एक शोध पत्र लिखा गया हो जिसकी समीक्षा की गई हो।क्या मिलेगा : 45,925 यूरो तक की राशि प्राप्त होगी।आवेदन की अंतिम तिथि : 29 नवंबर http://research.ieवहनी स्कॉलरशिप 2018-19किसके लिए : 12वीं की शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी भारतीय मेधावी विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना चाहते हों, वे इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर लाभ ले सकते हैं।योग्यता : कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त कर रहा 12वीं कक्षा का कोई भी विद्यार्थी आवेदन कर सकता है।क्या मिलेगा : ग्रेजुएशन के लिए पूरी ट्यूशन फीस, आवासीय सुविधा सहित अन्य लाभ प्राप्त होंगे।अंतिम तिथि : 01 दिसंबर www.vahanischolarship.comमास्टर्स या चार वर्षीय बैचलर डिग्रीधारी विद्यार्थी, जो मैथमेटिक्स से पीएचडी या इंटिग्रेटेड पीएचडी कर रिसर्च करने के इच्छुक हों वे नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स द्वारा प्रदान की जा रही इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं।योग्यता : 12वीं कक्षा के समय से ही अच्छे शैक्षिक रिकॉर्ड वाले विद्यार्थी जो या तो चार वर्षीय बैचलर डिग्रीधारी (बीएस) हों या मैथमेटिक्स में मास्टर्स अथवा स्टेटिक्स में एमए/एमएस या समकक्ष डिग्रीधारी या अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हों। विद्यार्थियों को 1 अगस्त 2019 से पहले मान्यता प्राप्त पीएचडी प्रोग्राम में दाखिला लेना होगा।क्या मिलेगा : 28,000 रुपए तक का मासिक भत्ता व 32,000 रुपए प्रतिवर्ष आकस्मिक भत्ता सहित अन्य लाभ प्राप्त होंगे।अंतिम तिथि : 7 दिसंबर http://www.nbhm.dae.gov.in/सवाल और सुझाव के लिए एसएमएस कीजिए... 9200012345 पर या ई-मेल कीिजए education@dbcorp.in