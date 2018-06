फिर फिसली गुना के भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य की जुबान, बोले- महिलाएं ऐसे बच्चे पैदा ना करें जो संस्कारी ना हों

गुना/भोपाल.अपने बयानों से अकसर चर्चा में रहने वाले गुना के विधायक ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा हो रही है। विधायक महोदय कांग्रेस पर तंज कसते हुए भाषा की मर्यादा लांघते नजर आए। गुना के इस विधायक का नाम पन्नालाल शाक्य है। वो एक प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस के ‘गरीबी हटाओ’ नारे का जिक्र कर रहे थे लेकिन कुछ ऐसा कह गए जो कई लोगों को नागवार गुजरा।

क्या कहा शाक्य ने?

- न्यूज एजेंसी के मुताबिक, शाक्य ने एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के गरीबी हटाओ नारे का उल्लेख किया और साथ ही इस पार्टी पर तंज भी कसा।

- शाक्य ने कहा- कांग्रेस गरीबी हटाओ के नारे के सहारे सत्ता में आई थी। लेकिन, नतीजे में उसने गरीबी के बजाए गरीब को ही हटाने का काम किया। इस तरह की गलत नीतियां बनाने वाले नेताओं को जन्म देने से बेहतर तो ये होगा कि वो बांझ (infertile) ही रहें। लेकिन, ऐसे बच्चों को जन्म ना दें जो संस्कारी ना हों या जिनसे समाज को हानि होती हो।

Congress came up with slogan of 'Gharibi Hatao' but instead wiped out the poor.There are women who give birth to such leaders. Women should rather remain infertile than produce kids who are not 'sanskari' & who deform society: Guna BJP MLA Pannalal Shakya (13.6.18) #MadhyaPradesh pic.twitter.com/6qhfV8LOyM