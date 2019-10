Dainik Bhaskar Oct 11, 2019, 03:45 PM IST

भिंड। किसानों की कर्जमाफी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गुरुवार को सिंधिया ने भिंड में कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने 2 लाख कर्जमाफी का वादा किया था। लेकिन किसानों के 50 हजार तक के ही कर्जमाफ हुए हैं। इस बयान के बाद भाजपा ने सिंधिया को धन्यवाद कहा है। सिंधिया का बयान चर्चा में आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है।

दरअसल, सिंधिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के सिर्फ 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ हुए हैं। हमने दो लाख तक का कर्ज माफ करने की बात अपने वचन पत्र में कही थी।

सिंधिया ने कहा किसानों के दो लाख रुपए राशि तक के कर्ज माफ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित हुई फसलों का सर्वे भी ठीक से नहीं हुआ। कई गांवों में फसले शत प्रतिशत खराब हो चुकी हैं तो सर्वे की क्या जरूरत। सरकार के काम में कहीं न कहीं कमी रह जा रही है। उल्लेखनीय है कि सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के नौ दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे का अज चौथा दिन है।

सिंधिया के बयान के बाद भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री नरोत्म मिश्रा ने वीडियो जारी कर कहा कि वे सिंधियाजी और साथ दिग्विजय सिंह के विधायक भाई लक्ष्मण सिंह के धन्यवाद देना चाहते हैं। कांग्रेस के दोनों ही नेताओं ने कमलनाथ सरकार को आईना दिखाने का काम किया है।

नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस के निवृत्तमान अध्यक्ष राहुल गांधी ने अध्यक्ष रहते हुए किसानों की कर्जमाफी के नाम पर भ्रम फैलाया। मुख्यमंत्री ने सरकार बनने के पहले दिन कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर कर इस भ्रम को और बढ़ाने का काम किया। आज सिंधिया और लक्ष्मण सिंह जो बात कह रहे हैं हम उसे शुरू दिन से कह रहे हैं। कांग्रेस ने दो लाख के कर्जमाफी की बात की थी, लेकिन कर्ममाफ सिर्फ 50 हजार रुपए तक का हुआ है। ऐसी स्थिति में किसान अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं।

Madhya Pradesh: Poster of Congress leader Jyotiraditya Scindia along with Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah, put up in Bhind. The poster was put up by BJP Bhind District Coordinator after Scindia's support for abrogation of Article370. pic.twitter.com/gyr2cjjpgY