एमिटी यूनिवर्सिटी की एक्जीबिशन में बच्चों, बड़ों ने चलाई ईको कार्ट

Parmanu: The Story of Pokhranफन 10.50, 11.45 AM, 1.40, 4.30, 5.15, 7.20, 9.00, 10.15 PM गोल्ड 9.30 AM, 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PM डिलाईट 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PM कैलाश 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PMRaaziफन 10.00 AM, 1.00, 4.00, 7.00, 10.00 PM काजल 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PMdeadpool- 2फन (H)- 9.15 AM, 2.35, 1.40 PM (E)- 8.05 PMAvengers: Infinity Warफन (3D) H- 10.10 AM, 3.35 PM102 Not outफन 1.15, 6.40 PMदो दिवसीय एक्जीबिशन का समापन रविवार को होगा।ग्वालियर | एमिटी यूनिवर्सिटी की ओर से शनिवार को आर्ट एंड साइंस एक्जीबिशन डीडी मॉल में लगाई गई। इसमें एमिटी के स्टूडेंट्स द्वारा बनाई गई ईको कार्ट बच्चों और बड़ों ने चलाई। साथ ही उन्हें एमपी डायल 100 एप फॉर वुमन सेफ्टी के बारे में भी बताया गया। एक्जीबिशन में सोलर ग्रास कटर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, थ्रीडी टाउनशिप मॉडल ऑफ स्मार्ट सिटी, पावर जनरेशन थ्रू स्पीड ब्रेकर, एंड्राइड कंट्रोल्ड फ्लोर क्लीनर मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। साथ ही लोगों के लिए सेल्फी कॉम्पटीशन रखा गया है, जिसके पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के कुलपति वीके शर्मा, प्रो-वाइस चांसलर डॉ. एमपी कौशिक, रजिस्ट्रार राजेश जैन मौजूद रहे।