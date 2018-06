सहकर्मियों की मदद से ज़ाहिर करें विशेषज्ञता

करियर में आगे बढ़ने के लिए किस तरह अपने कौशल का प्रदर्शन किया जाना चाहिए ये जानते हैं हार्वर्ड बिज़नेस रिव्यू से।अपनी विशेषज्ञता को अपने सहकर्मियों की मदद करके जाहिर करें। जैसे, आप उन्हें लंच या काॅफी पर बुला सकते हैं और उस विषय पर बात कर सकते हैं जिसपर आप लंबे समय से शोध कर रहे हैं और जो आपके संस्थान के लिए बहुत अहमियत रखता है। कंपनी के न्यूजलेटर पर उस विषय के बारे में कुछ लिख भी सकते हैं। आप चाहें तो इसी विषय पर लोगों को जरूरत पड़ने पर सलाह भी दे सकते हैं और कॉर्पोरेट इंट्रानेट पर उनके सवालों के जवाब देकर उन्हें संतुष्ट भी कर सकते हैं। ये ना सोचें कि इस तरह के मौके आपका अपने असल काम से ध्यान भटका देंगे, या कोई इनपर ध्यान ही नहीं देगा।(स्रोत: हाउ विमेन कैन डेवलप एंड प्रोमोट देयरपर्सनल ब्रैंड, डॉरी क्लार्क)अपनी विशेषज्ञता को अपने सहकर्मियों की मदद करके जाहिर करें। जैसे, आप उन्हें लंच या काॅफी पर बुला सकते हैं और उस विषय पर बात कर सकते हैं जिसपर आप लंबे समय से शोध कर रहे हैं और जो आपके संस्थान के लिए बहुत अहमियत रखता है। कंपनी के न्यूजलेटर पर उस विषय के बारे में कुछ लिख भी सकते हैं। आप चाहें तो इसी विषय पर लोगों को जरूरत पड़ने पर सलाह भी दे सकते हैं और कॉर्पोरेट इंट्रानेट पर उनके सवालों के जवाब देकर उन्हें संतुष्ट भी कर सकते हैं। ये ना सोचें कि इस तरह के मौके आपका अपने असल काम से ध्यान भटका देंगे, या कोई इनपर ध्यान ही नहीं देगा।(स्रोत: हाउ विमेन कैन डेवलप एंड प्रोमोट देयरपर्सनल ब्रैंड, डॉरी क्लार्क)बॉस रचनात्मक फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए इसे आसान बनाने की कोशिश की जा सकती है। शुरुआत खुद का निगेटिव फीडबैक देकर की जाए। इससे लगता है कि आप गंभीर हैं। बॉस से कुछ ऐसा कहिए कि आपको पता है कि आप कई बार जल्दी में काम करते हैं और जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। अपने मैनेजर से कह सकते हैं कि इस साल आप अपनी कोई तीन आदतें बदलना चाहते हैं और आपको उनका फीडबैक चाहिए कि वे कौन से तीन क्षेत्र हैं जहां सुधार की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। उनसे पूछें कि क्या वो इसमें आपकी कोई मदद कर सकते हैं?(स्रोत: हाउ टू सॉलिसिट निगेटिव फीडबैक व्हेन यॉर मैनेजर डजंट वॉन्ट टू गिव इट, डेबोरा ग्रेसन रीगल)बॉस रचनात्मक फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो उनके लिए इसे आसान बनाने की कोशिश की जा सकती है। शुरुआत खुद का निगेटिव फीडबैक देकर की जाए। इससे लगता है कि आप गंभीर हैं। बॉस से कुछ ऐसा कहिए कि आपको पता है कि आप कई बार जल्दी में काम करते हैं और जरूरी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते। अपने मैनेजर से कह सकते हैं कि इस साल आप अपनी कोई तीन आदतें बदलना चाहते हैं और आपको उनका फीडबैक चाहिए कि वे कौन से तीन क्षेत्र हैं जहां सुधार की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। उनसे पूछें कि क्या वो इसमें आपकी कोई मदद कर सकते हैं?(स्रोत: हाउ टू सॉलिसिट निगेटिव फीडबैक व्हेन यॉर मैनेजर डजंट वॉन्ट टू गिव इट, डेबोरा ग्रेसन रीगल), ग्वालियर, रविवार, 1 जुलाई, 2018(© 2018 Time Inc.) सर्वाधिकार सुरक्षित। टाइम मैग्जीन से अनुवादित और Time Inc. की अनुमति से प्रकाशित। पूर्व अनुमति के बिना किसी भी भाषा में पूरा या आंशिक रूप में प्रकाशित करना प्रतिबंधित। टाइम मैग्जीन और टाइम मैग्जीन लोगो Time Inc. के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हैं। इनका उपयोग अनुमति लेकर किया गया है।11