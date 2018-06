एलईडी बल्ब का स्टॉक खत्म संभाग भर के ग्राहक परेशान

ग्वालियरडीबी स्टारउजाल योजना में कम कीमत पर मिलने वाले एलईडी बल्ब लोगों में काफी लोकप्रिय हैैं। बाजार में 9 वॉट का जो एलईडी बल्ब 200 से 250 रुपए में मिलता है वह उजाला योजना के तहत 70 रुपए में मिलता है। यह एलईडी बल्व बिजली कंपनी के जोन कार्यालयों, पोस्ट ऑफिस व अक्षय ऊर्जा शॉप पर मिलते हैं। डीबी स्टार ने इस मामले में अक्षय उर्जा शॉप के संचालक से बात की तो उन्होंने का कि एलईडी बल्व का स्टॉक खत्म हो गया है। नया स्टॉक न आने के कारण हमें ग्राहकों को लौटाना पड़ रहा है। डीबी स्टार टीम बिजली कंपनी के जोनल ऑफिस सहित पोस्ट ऑफिस भी पहुंची लेकिन वहां भी एलईडी बल्व का स्टॉक उपलब्ध नहीं है। इस मामले मे जब ईईएसएल कंपनी के प्रतिनिधि से बात की गई तो उनका कहना था कि हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द एलईडी बल्व का स्टॉक पहुंचा दिया जाए।क्या है उजाला योजना : उजाला योजना (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA)) भारत सरकार की एक योजना है जिसके अन्तर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिये जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। यह योजना ‘बचत लैम्प योजना’ के स्थान पर 01 मई 2015 को देश के प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू की। इस योजना के अन्तर्गत एक वर्ष के अन्दर ही 9 करोड़ एलईडी बल्बों की बिक्री हो गई, जिससे लगभग 550 करोड़ रुपये के बिजली बिल की बचत हुई। योजना के तहत 70 रुपए में तीन साल की गारंटी वाले एलईडी बल्व मिलते हैं। ग्वालियर अंचल में इस एलईडी बल्व की सप्लाई का काम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) को मिला है।जयेंद्रगंज स्थित संजय कॉम्प्लेक्स में बनी अक्षय ऊर्जा शॉप। इनसेट में खराब पड़े एलईडी बल्ब। फोटो :डीबी स्टार 15 दिन से हमारे यहां एलईडी बल्ब का स्टॉक खत्म हो गया है। इसके बहुत से ग्राहक वापस लौट रहे हैं। नया स्टॉक अभी तक हमारे पास आया नहीं है। इस संबंध में हमने कंपनी को सूचना भेज दी है कि हमारे यहां एलईडी बल्व की डिमांड है। उजाला योजना के एलईडी बल्व का स्टॉक आते ही हम ग्राहकों को वितरण प्रारंभ कर देंगे। वीरेन्द्र जैन, संचालक, अक्षय ऊर्जा शॉप जयेंद्रगंज बिजली कंपनी के ऑफिस सहित शहर में कई सेंटर्स पर उजाला योजना के तहत मिलने वाले सस्ते एलईडी बल्व के लिए चक्कर लगा चुका हूं लेकिन एलईडी बल्व कहीं पर भी नहीं मिल रहे है। बिजली कंपनी के ऑफिस व पोस्ट ऑफिस में भी स्टाक नहीं है। सभी स्थानों पर बैठे कर्मचारी यही कर रहे हैं कि स्टॉक आने वाला है। मनोज यादव, शिकायतकर्ता