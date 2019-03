50 पेंटिंग में देखने को मिले देश के पारंपरिक खेल और ग्रामीण परिवेश

आयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 10:15 AM, 12:45, 05:30 PM फन (H 2D) 09:25 AM, 07:30 PMMilan Talkiesआयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 12:35, 06:15 PM फन (H 2D) 02:05 PMPhotographफन (H 2D) 11:45 AM, 05:05, 09:55 PMCaptain Marvelआयनॉक्स (डीबी मॉल) (E 3D) 09:00 AM, 02:20, 07:45 PM (H 3D) 11:40 AM, 03:40, 05:00, 09:20, 10:30 PM फन (H 2D) 09:30 AM, 12:10, 02:50, 05:30, 08:10 PMLuka Chuppiआयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 09:00, 11:35 AM, 02:15, 04:55, 07:35, 10:15 PM फन (H 2D) 09:35 AM, 03:00, 06:10, 08:50, 11:05 PM काजल 12:00, 3:00, 6:00, 9:00 PMBadlaआयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 09:25 AM, 12:00, 02:35, 05:10, 06:30, 07:45, 10:20 PM फन (H 2D) 10:15 AM, 12:20, 03:35, 05:45, 08:25, 10:50 PM गोल्ड 12:30, 6:30, 9:30 PMTotal Dhamaalआयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 09:50 AM, 03:30, 09:15 PM फन (H 2D) 12:50 PM कैलाश 12:00, 3:00, 6:00, 9:00 PMURI - The Surgical Strikeआयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 12:35 PMCity Briefफाइन आर्ट कॉलेज में आयोजित एक्जीबिशन में प्रदर्शित की गईं पेंटिंग।ग्वालियर | बचपन में साइकिल के पहिए को एक छोटे डंडे के सहारे चलाना। पतंग उड़ाना, सितौलिया के अलावा कई पारंपरिक खेल अब बहुत कम नजर आते हैं। आधुनिक युग में बचपन धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है और बच्चे मोबाइल और टीवी में ज्यादा व्यस्त रहने लगे हैं। यह सब कलाकार तृप्ति गुप्ता ने पेंटिंग गुम होता बचपन में प्रदर्शित किया है। फाइन आर्ट कॉलेज में तीन दिवसीय कला प्रदर्शनी का गुरुवार को समापन हुआ। इसमें 25 से ज्यादा महिला कलाकारों द्वारा 50 से अधिक कलाकृति प्रदर्शित की गईं। इस दौरान कलाकारों ने छात्र-छात्राओं को पेंटिंग की बारीकियां भी बताईं। इस अवसर पर मधुसूदन शर्मा, कामिनी सूत्रकार मौजूद रहे।ग्वालियर | महाराजा मानसिंह महाविद्यालय में गुरुवार को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें युवा उत्सव के तहत हुईं विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुरुद्ध सिंह तोमर ने कहा कि अध्ययन के साथ-साथ इस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीताराम सिंह तोमर ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यक्रम में डॉ. समीर भार्गव को श्रेष्ठ एनसीसी अधिकारी के रूप में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।ग्वालियर | अग्रसेन महिला मंडल ने गुरुवार को पिकनिक का आयोजन किया। इसमें मंडल सदस्यों को मितावली सहित कई स्थानों का भ्रमण कराया गया।gwalior, friday, 15/03/2019 . 02