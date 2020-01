देश का विकास और इंडस्ट्री की ग्रोथ इनोवेशन से ही संभव: माथुर

itm Universityसिटी रिपोर्टर | राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) के उपलक्ष्य में शहर में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से आईआईटीटीएम में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त एमबी ओझा और अध्यक्षता कलेक्टर अनुराग चौधरी करेंगे। समारोह में स्टूडेंट्स के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं जीवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र-छात्राओं द्वारा शनिवार को सुबह 10.30 बजे से रैली निकाली जाएगी। रैली जेयू से शुरू होकर आईआईटीटीएम तक निकाली जाएगी।सिटी रिपोर्टर | जीवाजी यूनिवर्सिटी के गालव सभागार में शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर केंद्रित अंतरजिला विश्वविद्यालय स्तरीय प्रश्नमंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में महात्मा गांधी और उनके जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे गए। इसमें सात राउंड हुए और हर राउंड में दस प्रश्न प्रतिभागियों से पूछे गए। हर प्रश्न के लिए 15 सेकंड का समय दिया गया था। इस अवसर पर छात्र कल्याण अधिष्ठाता डाॅ. केशव सिंह गुर्जर, प्रो. मीना श्रीवास्तव, डाॅ. कृष्णा सिंह, डाॅ. देवेंद्र भास्कर, अनूप कैलासिया, अतुल गुप्ता, प्रिंस श्रीवास्तव और विवेक तोमर सहित कई शिक्षक व छात्र मौजूद रहे।सिटी रिपोर्टर | एसोसिएशन ऑफ ग्वालियर यूथ सोसाएटी की ओर से शुक्रवार शाम को एक शाम राष्ट्र के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन इंदरगंज चौराहे पर किया गया। कार्यक्रम में कई बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। इसमें एकल, युगम और समूह नृत्य की प्रस्तुति प्रतिभागियों ने दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मुन्नालाल गोयल सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।सिटी रिपोर्टर | सराफा बाजार और सिटी सेेंटर स्थित गहना ज्वेर्ल्स पर पोल्की कुंदन उत्सव की शुरुआत शनिवार से होने जा रही है। इसमें शहरवासियों के लिए नई-नई डिजाइन के साथ-साथ कलात्मक कलेक्शन को प्रदर्शित किया जाएगा। यह एक्जीबिशन कम सेल दो दिन की रहेगी। वेडिंग सीजन को देखते हुए शोरूम पर सोने और डायमंड ज्वेलरी की खरीदने पर आकर्षण स्कीम भी दी जाएगी।City brief{कार्यक्रम में संबोधित करते मुख्य अतिथि वीके माथुर और मंचासीन अन्य अतिथि।किसी भी देश के विकास के लिए इनोवेशन जरूरी है। इसी प्रकार किसी भी इंडस्ट्री की सफलता इनोवेशन पर ही निर्भर करती है। यदि यंग और एक्सपीरियंस माइंड के साथ काम किया जाए तो इससे नए आइडिया निकलकर सामने आते हैं और कंपनियां ग्रोथ करती हैं। यह बात इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के पूर्व जनरल मैनेजर वीके माथुर ने कही।वह आईटीएम यूनिवर्सिटी के स्कूल आॅफ बिजनेस द्वारा आयोजित दो दिवसीय इनोवेशन समिट के पहले दिन शुक्रवार को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में देशभर से आए स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस हेड्स ने स्टूडेंट्स को इनोवेशन से जुड़े नए आइडिया बताए। इसी क्रम में आईटीएम यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉ.दौलत सिंह ने कहा आप किसी भी चीज को नई दृष्टि से देखेंगे तभी इनोवेटिव कर पाएंगे। कार्यक्रम में विटी फीड के को-फाउंडर परवीन सिंघल, वीयूनेट सिस्टम के को-फाउंडर भारत जोशी, यूनिवर्सिटी के वीसी डाॅ. केके द्विवेदी ने भी संबोधित किया।कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज इंडिया प्रा लि. के एजीएम कैप्टन विपुल शर्मा ने कहा कि अब कई कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए सिर्फ क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, इंटरव्यू, टेस्ट या ट्रेनिंग रिजल्ट पर निर्भर नहीं रहती। कई मल्टीनेशनल कंपनीज अब रिक्रूटमेंट के लिए एम्पलॉयज को सोशल मीडिया के माध्यम से भी परखती हैं। वे उनकी प्रोफाइल से उनके व्यक्तित्व और एक्टिविटी का पता लगाती हैं। एम्पलॉयज किस तरह के कमेंट्स करता है, क्या विचार है, कितना सोशल है या किसी पार्टीज से जुड़ा हुआ तो नहीं है। इसके अलावा वह किसी खास विचारधारा का कट्टर तो नहीं, जो भविष्य में किसी तरह की समस्या उत्पन्न करे। कंपनीज ऐसा विश्लेषण कर वास्तविकता में भविष्य में भी कंपनी की इमेज को सुरक्षित रखने के कारण ऐसा करती हैं।सिटी भास्कर रेटिंग    आयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 09:30 AM (H 3D) 10:20 AM. 01:15. 03:20. 04:10. 07:05. (H 2D) 09:15, 10:00 PM फन (H 3D) 09:20 AM, 11:45, 06:10 PM (H 2D) 03:25, 09:35 PM गोल्ड (H 3D) 10:00 AM, 12:15, 06:15 PMआयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 10:25 AM, 01:15, 04:05, 06:55, 09:45 PM फन (H 2D) 09:15 AM, 12:25, 05:40, 08:25 PM गोल्ड (H 2D) 03:30, 09:15 PM काजल 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PMआयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 02:45 PM, 05:45, 08:45 PM फन (H 2D) 09:10 AM, 12:10, 03:10, 06:20, 09:00 PM (H 3D) 09:45 AM, 01:00, 04:15, 10:45 PM कैलाश 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PM डिलाईट 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PMCity Cinema