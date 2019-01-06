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शॉर्ट सर्किट से बिजली गुल, टॉर्च की रोशनी में मरीज देख रहे हैं डॉक्टर

Gwalior News - आयुर्वेदिक अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीज देखते डॉक्टर।

Dainik Bhaskar

Jan 06, 2019, 02:51 AM IST
Gwalior News - mp news doctor looking at patient in lightning torch flashlight from short circuit
आयुर्वेदिक अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में मरीज देखते डॉक्टर।

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