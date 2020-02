फुटबॉल: बालाघाट, जबलपुर और टीम इंदौर अगले दौर में

men's football}एआरसी जम्मू V/S मदन महाराज फुटबॉल क्लब भोपाल (9.30 बजे)}डायमंड फुटबॉल क्लब टीम बालाघाट V/S शिवानंद फुटबॉल क्लब टीम हरियाणा (11.30 बजे)}आदिवासी फुटबॉल क्लब इंदौर V/S मां कामाख्या क्लब बिहार (2.30 बजे)11वीं अखिल भारतीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया फुटबॉल प्रतियोगिता में दूसरे दिन ही डीएफए ग्वालियर टीम की हार के साथ चुनौती समाप्त हो गई। लायंस क्लब जबलपुर ने पेनाल्टी शूटआउट में डीएफए ग्वालियर को 3-1 से शिकस्त देकर अगले दौर का टिकट कटाया। ग्वालियर की इस हार ने चयनकर्ताओं पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। अाखिर खिलाड़ियों के किस पैनल में कमी रही कि होम ग्राउंड पर मेजबान फुटबॉलर प्री-क्वार्टर फाइनल तक की सीढ़ी पर भी नहीं पहुंच सके। उधर डायमंड फुटबॉल क्लब बालाघाट ने सहारा फुटबॉल क्लब मुंबई को 2-1 से तथा आदिवासी फुटबॉल क्लब इंदौर ने विजय फुटबॉल क्लब जयपुर की टीम को 3-1 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया।नगर निगम के तत्वावधान में एलएनआईपीई के खेल मैदान पर खेली जा रही प्रतियोगिता में स्थानीय टीम डीएफए ग्वालियर के लिए सोमवार का दिन निराशाजनक रहा। दिन के इस अंतिम मुकाबले में ग्वालियर और लायंस क्लव जबलपुर की टीम आमने-सामने हुईं। इस मैच में मेजबान फुटबॉलर तस्मा ने 27 मिनट में शानदार गोलकर ग्वालियर को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि इसके बाद मेजबान और मेहमान टीम की तरफ से कोई गोल नहीं हुआ। मैच का पहला हाफ 1-0 से मेजबान टीम के पक्ष में रहा। दूसरे हाफ में 72 वे मिनट में मिले पेनाल्टी कॉर्नर को अविनाश ने गोल में तब्दील करते हुए स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद फुटबॉल लगातार दोनों पालों में घूमती रही, लेकिन बतौर गोल किसी को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद इसी स्कोर पर रैफरी ने लंबी सीटी बजा दी और मैच के निर्णय के लिए पेनाल्टी शूटआउट हुआ। इस समय ग्वालियर के खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए। जबकि वे होम ग्राउंड पर खेल रहे थे। दूसरी तरफ मेहमान टीम के फुटबाॅलर्स ने बिना कोई अवसर गंवाए 3-1 से मैच अपने नाम कर लिया।दिन के पहले मैच में डायमंड फुटबॉल क्लब बालाघाट और सहारा फुटबॉल क्लब मुंबई की टीम आमने-सामने हुईं। इस मुकाबले में दोनाें ही टीम ने एक-दूसरे पर गोल करने के काफी प्रयास किए। लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। इसी बीच मुंबई के एरिस्टो ने 40 वें मिनट में गोल करते हुए टीम का खाता खोला। एक गोल से पिछड़ी बालाघाट की टीम ने खेल में और तेजी से खेलना शुरू किया। नतीजतन 63 वें मिनट में रोहन ने शानदार गोल ठोकते हुए हिसाब बराबर कर दिया। इसके बाद बालाघाट के त्रियंवसर ने 78 वें मिनट में गोल कर 2-1 से मैच जीतकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया।