ग्वालियर, रविवार, 15 दिसंबर 2019 .मर्दानी-2 (न्यू रिलीज) आयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D), 10:10 AM, 12:35, 01:45, 03:00, 04:05, 05:25, 07:50, 09:15, 10:15 PM फन (H 2D) 10:00 AM, 12:25, 02:50, 05:15, 07:40, 10:05 PM गोल्ड (H2D) 10:00 AM, 03:30, 06:00, 09:30 PMपति प|ी और वो (दूसरा हफ्ता) सिटी भास्कर रेटिंग   आयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 09:00, 11:40 AM, 02:20, 05:05, 06:25, 07:50, 10:35 PM फन (H 2D) 09:30 AM, 12:20, 03:05, 05:50, 08:35 PM गोल्ड (H2D) 09:30 AM, 02:15, 07:15 PM कैलाश 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PMजुमानजी: द नेक्स्ट लेवल (न्यू रिलीज) आयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 3D) 11:45 AM, 12:55, 05:05, 07:05, 10:30 PM (E 3D) 09:05 AM, 02:25, 07:45 PM फन (H 3D) 09:15 AM, 12:00, 05:30, 08:15, 10:40 PM गोल्ड (H3D) 12:00, 04:30, 07:00 PMपानीपत (दूसरा हफ्ता)सिटी भास्कर रेटिंग   आयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 2D) 10:15 AM, 03:35, 09:45 PM फन (H 2D) 01:50 PMफ्रोजेन-2 (तीसरा हफ्ता)आयनॉक्स (डीबी मॉल) (H 3D) 10:35 AMद बॉडी (न्यू रिलीज)फन (H 2D) 09:30AM, 02:10 04:30, 10:00 PM फन (H2D) 09:15 AM, 12:00, 5:20, 7:40 PM गोल्ड (H2D) 02:30, 09:30 PM डिलाईट 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PMकमांडो- 3 (तीसरा हफ्ता)सिटी भास्कर रेटिंग   काजल 12.00, 3.00, 6.00, 9.00 PMग्वालियर, रविवार, 15 दिसंबर 2019 .0303