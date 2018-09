अब जॉब फेयर में स्थानीय कंपनियांे की बढ़ेगी संख्या,ऑनलाइन मिलेगी युवाओं को जानकारी

युवाओं को अब रोजगार संबंधी जानकारी ऑनलाइन मिलेगी। साथ ही शहर में कब-कब जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा इससे जुड़ी जानकारी भी अपडेट रहेगी।जिला रोजगार कार्यालय ने युवाओं की जॉब संबंधी समस्या को देखते हुए यह पहल की है। जिला रोजगार कार्यालय उन युवाओं को ऑनलाइन अलर्ट भेजेगा, जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा विभाग की ओर से अब स्थानीय कंपनियों को भी जॉब फेयर में शामिल करने की शुरुआत की गई है। इसका फायदा उन युवाओं को मिल सकेगा, जो शहर में रहकर ही जॉब करना चाहते हैं। इसके माध्यम से उन्हें यह भी पता चल सकेगा कि किन-किन कंपनियों में वैकेंसी हैं। इसको जिला रोजगार कार्यालय में जॉब फेयर के माध्यम से भरा जा सकेगा।जिला रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन और जॉब के संबंध में जानकारी लेते प्रतिभागी।रोजगार पंजीयन के लिए आवेदनकर्ता को होम mprojgar.gov.in/index.aspx पेज पर New Job Seeker Registration पर क्लिक कर पंजीयन कराना होगा। इस साइड पर मार्गदर्शन बिंदु एवं आवश्यक शर्तें प्रदर्शित होंगी। इन शर्तों के नीचे \'I Agree\' पर क्लिक करने पर New Job Seeker Registration Form प्रदर्शित होता है। इस पर दिए फार्म को भरने के पश्चात Submit and Proceed पर क्लिक करने करना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र का प्रथम भाग आपके सामने प्रदर्शित होगा जिसमे आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, पता भरना होगा। इसके बाद आवेदन पत्र का द्वितीय भाग जिसमे शैक्षणिक योग्यता, विषय, उर्त्तीण वर्ष, उत्तीर्ण बोर्ड/विश्वविद्यालय का चयन करना आवश्यक है। रोजगार पंजीयन की पंजीयन तिथि से 3 वर्ष 2 माह के लिए वैध है।रोजगार कार्यालय में अभी केवल गिनी-चुनी कंपनियां ही जॉब फेयर में आती थीं। इसलिए यहां महीने में एक या दो ही जॉब फेयर का आयोजन किया जाता था, लेकिन अब स्थानीय इंडस्ट्री और बिजनेसमैन के जुड़ने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 3 तक हो जाएगी।जॉब फेयर में शामिल होने के लिए संबंधित कंपनी को जिला रोजगार कार्यालय में लेटरपैड पर वैकेंसी के संबंध में जानकारी देनी होगी। इसमें योग्यता, वेतन, कार्यस्थल की जानकारी देनी होगी। इसके बाद कार्यालय जॉब फेयर की डेट देगा।जॉब फेयर में दो तरीके से प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। इसमें छोटे पदों के लिए साक्षात्कार के माध्यम से वैकेंसी को भरा जाएगा, जबकि बड़े पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। यह सभी जिला रोजगार कार्यालय में हो सकेगी।