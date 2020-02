Dainik Bhaskar Feb 26, 2020, 10:17 AM IST

बैतूल. कोतवाली थाने के चौकी गांव में मंगलवार शाम 6 बजे आठवीं की छात्रा ने घर में खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। घटना में छात्रा 95 प्रतिशत जल गई है। छात्रा ने पुलिस को दिए बयान में 3 युवकों पर एक माह पहले ज्यादती करने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया कि शाम 6 बजे छात्रा की दोनों बहन छत पर थीं और माता-पिता बाहर गए थे, उसी समय छात्रा ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली।

Madhya Pradesh: A student of Class 8 attempted suicide yesterday in Betul, by pouring kerosene on herself and setting herself ablaze, allegedly after she was raped by three men. The victim is under treatment at a hospital.