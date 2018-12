चुनाव परिणाम के दो दिन बाद ऐलान, 5 साल में तय करेंगे होशंगाबाद के लिए सेकंड लाइन का चेहरा

खुद को देंगे आराम, भाजपा के लिए निष्ठा से करेंगे काम डॉ. शर्मा

Dainik Bhaskar Dec 14, 2018, 01:16 PM IST

होशंगाबाद. गुरु ने दल बदलकर चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दी। अब शिष्य ने गुरु को शिक्षा देने के लिए चुनाव जीतने के दो दिन बाद ही आगे चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर दी। गुरुवार शाम मध्य प्रदेश के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा ने कहा- अब वे कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे सरताज सिंह टिकट न मिलने पर नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जबकि सीतासरन शर्मा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। राजनीतिक हलकों में सरताज को सीतासरन का राजनीतिक गुरु कहा जाता है।

स्थानीय विधायक डॉ. सीतासरन शर्मा की इस घोषणा के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गईं। गुरुवार को सीतासरन शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले। भोपाल जाने के पहले होशंगाबाद के अपने कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं से चर्चा में उन्होंने यह अपना अंतिम चुनाव था कहकर आगे चुनाव न लड़ने के संकेत दे दिए थे। इसकी अधिकारिक घोषणा देर शाम कर दी। इसके पीछे उनका उद्देश्य गुरु को सीख देने के साथ, खुद को समय देना, पार्टी के लिए काम करना और सेकंड लाइन को मौका देना है। 2018 के चुनाव में संगठन और स्थानीय स्तर पर हुए सीधे विरोध के कारण चुनाव से दूरी बनाने का निर्णय लिया गया।

आगामी चुनाव से दूरी के ये भी हैं कारण

सरताज सिंह को भाजपा ने उम्रदराज मानकर पहले मंत्री पद से हटाया फिर टिकट नहीं दी।

ऐसे में आगे स्वयं के लिए एेसी संभावनाएं बने और स्वाभिमान को ठेस पहुंचे इससे पहले ही यह बड़ा निर्णय लिया।

1957 से बगीचे का क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय दखल है। 28 साल से लगातार होशंगाबाद की विधायकी शर्मा परिवार के पास है।

इस क्रम को लगातार बनाए रखने के लिए सेकंड लाइन में पहला चेहरा पीयूष शर्मा का हो सकता है।

इन 5 सालों में पीयूष शर्मा की लॉन्चिंग और पार्टी में उनकी पकड़ के लिए काम किया जा सकता है।

किस चुनाव में किससे कितने वोट

1990 डॉ. सीतासरन शर्मा v/s विजय दुबे काकूभाई 13346

1993 डॉ. सीतासरन शर्मा v/s विजय दुबे काकूभाई 1139

1998 डॉ. सीतासरन शर्मा v/s मानक अग्रवाल 5821

2013 डॉ. सीतासरन शर्मा v/s रवि जायसवाल 50000

2018 डॉ. सीतसरन शर्मा v/s सरताज सिंह 15237

खास बातचीत : डॉ. सीतासरन शर्मा, विधायक

Q. क्या आपके आगे चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा सही है?

A. हां बिल्कुल सही है। अब आगे कोई भी चुनाव नहीं लडूंगा।



Q. चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लेने का कोई खास कारण?

A. जब हम आशा करते हैं कि रिटायरमेंट हो जाना चाहिए तो इस कार्यकाल के बाद 70 साल हो जाएंगे एज फेक्टर भी है। चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आगे क्या करेंगे। हम ही अड़े खड़े रहेंगे तो सेकंड लाइन नए लोग कैसे आगे आएंगे अब पार्टी के लिए काम करेंगे पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।

Q. क्या यह निर्णय पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

A. मैं पार्टी को इतना मजबूत कर दूंगा इटारसी में रहा तो बाबई सोहागपुर आज भी मजबूत है। सिवनी से निजी स्तर पर जुड़े हैं।



Q. क्या यह निर्णय आपने अपने राजनैतिक गुरु सरताज सिंह को सीख देने के लिए लिया है?

A.- बिल्कुल यह उनके लिए सीख ही है, कि उम्र हो जाने के बाद दंद फंद में नहीं पड़ना चाहिए। बिना चुनाव लड़े भी निष्ठा से पार्टी का काम किया जा सकता है।