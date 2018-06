जब आर्मी कैंटीन में सुशांत ने बनाई रोटियां

Áहाल में सुशांत सिंह राजपूत ने एक आर्मी कैंटीन में विजिट की थी। इस विजिट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सुशांत रोटियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यह वीडियो उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है आैर लिखा है..., ‘when your heart is full of gratitude, every skill reciprocates to help you.’ वीडियो में सुशांत के पास बैठी एक महिला उनकी तारीफ कर रही है आैर गोल-गोल रोटियों का राज पूछ रही है। जवाब देते हुए सुशांत कहते हैं..., ‘मुझे बताया गया है कि अगर शुरू के 30 साल में आपकी शादी हो जाती है आैर ऐसे में अगर आपको ये सब करना आता है तो अगले 30 साल आसानी से बीत जाते हैं।’Áफिल्म ‘पद्मावत’ के हिट होने के बाद दीपिका पादुकोण मेल एक्टर्स के बराबर फीस की डिमांड कर रही हैं। इतना ही नहीं वे फिल्म की स्क्रिप्ट में भी अपने मन मुताबिक बदलाव करने पर जोर डाल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका अब सिर्फ वही फिल्में करेंगी जिनमें उनको मन मुताबिक फीस मिलेगी। एक फिल्ममेकर ने दीपिका के इस रवैये के लिए डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को दोषी ठहराया है। फिल्ममेकर ने कहा कि भंसाली ने ‘पद्मावत’ में दीपिका को मेल एक्टर्स से ज्यादा फीस दी थी। इसलिए अब वे ज्यादा फीस की ही डिमांड कर रही हैं।Áकरीना कपूर खान आैर सैफ अली खान बेटे तैमूर के साथ इन दिनों लंदन में वेकेशन पर हैं। अब तक वेकेशन की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, अब जो तस्वीर सामने आई है उसमें तैमूर तो कहीं नजर नहीं आ रहे, सैफ आैर करीना ही दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर एक रेस्त्रां की है।Áबरसात के सीजन में मुंबई में फिल्मों की शूटिंग प्रभावित होती है। इस कारण एक्टर और फिल्ममेकर उस वक्त छुट्टियां मनाने बाहर निकल जाते हैं।आमिर खान के बाद अक्षय कुमार भी कुछ दिन पहले अपनी सास डिंपल कपाड़िया और बच्चों के साथ विदेश छुट्टियां मनाने निकल गए थे। अब इस फेहरिस्त में फराह खान का नाम भी जुड़ रहा है। वे इस वीकेंड अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने लंदन जा रही हैं। वे वहां 15 से 20 दिन रहेंगी। लंदन से लौटने पर फराह खान अपने आगे के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी। गौरतलब है कि पैर में फ्रैक्चर होने के कारण मई के आखिरी हफ्तों तक वे व्हीलचेयर पर थीं। वे काम से तो दूर रहीं, पर सोशल गैदरिंग कम नहीं की। पैर में प्लास्टर होने के बावजूद वे सोनम कपूर की शादी में भी शामिल हुईं। अब जब प्लास्टर हट गया है तो फराह ने बच्चों के साथ वेकेशन पर जाना तय किया है।अमित कर्ण | मुंबईकु छ समय पहले बॉलीवुड सिंगर गुलशन कुमार की बायोपिक अनाउंस की गई थी, जिसमें अक्षय कुमार उनका किरदार निभाने वाले थे। सब फाइनल हो गया लेकिन बाद में किन्ही वजहों के चलते प्रोड्यूसर भूषण कुमार आैर अक्षय कुमार में बात बन नहीं पाई आैर अक्षय ने इस फिल्म को ना कह दिया। यह उस वक्त की बात है जब अक्षय ‘पैडमैन’ की शूटिंग कर रहे थे। सब कुछ कायदे से चलता तो ‘मुगल’ फरवरी में शूट होकर अब तक रिलीज की दहलीज पर होती और ‘जॉली एलएलबी-3’ की शूटिंग इन दिनों शुरू हो चुकी होती। जॉली फ्रेंचाइजी फॉक्स स्टार स्टूडियोज और डायरेक्टर सुभाष कपूर को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिटर्न दे चुकी है। अब ‘मुगल’ शुरू न होने के कारण ‘जॉली एलएलबी-3’ की शूटिंग भी टल गई है, जिसका प्री प्रोडक्शन वर्क हो चुका था। ‘जॉली...’ के साथ-साथ ‘मोगुल’ भी सुभाष कपूर ही डायरेक्ट करने वाले थे।सूत्रों के मुताबिक अपनी फिल्म ‘जॉली एलएलबी-3’ के आगे खिसक जाने से फॉक्स स्टार स्टूडियोज के अधिकारी नाराज हैं। अब डेवलपमेंट यह है कि वे तीसरे पार्ट में अक्षय कुमार की जगह किसी और को कास्ट करना चाहते हैं। लिहाजा निर्देशक सुभाष कपूर से पार्ट थ्री की स्क्रिप्ट बदलने को कहा गया है। दरअसल, जहां बात बिजनेस की आती है तो यह स्टूडियो स्टार बदलने में हिचकिचाता नहीं है। इससे पहले ‘जॉली एलएलबी-2’ में उन्होंने अरशद वारसी को सिर्फ इसलिए कास्ट नहीं किया था कि क्योंकि ‘गुड्डू रंगीला’ फ्लॉप हो गई थी। अब अक्षय कुमार के चलते ‘जॉली एलएलबी-3’ प्रभावित हाे रही है इसलिए उनकी जगह किसी और को कास्ट करने की तैयारियां चल रही हैं।बहरहाल, दूसरी तरफ ‘मुगल’ के मामले में आमिर खान के प्रोडक्शंस से जुड़े लोगों ने बताया है कि अब सबकी आस आमिर खान पर टिकी हुई है। वे इस महीने परिवार के साथ छुटि्टयां मना रहे हैं। लिहाजा जुलाई में उनके लौटने पर ही ‘मुगल’ में गुलशन कुमार का किरदार निभाने वाले के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। यह फिल्म भूषण कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नतीजतन, किसी बड़े कलाकार की ही कास्टिंग की जाएगी, पर उस पर भी अब तक पहेली ही बनी हुई है। रणबीर कपूर, वरुण धवन और रणवीर सिंह में से किसी एक को फाइनल किया जा सकता है।दैिनक भास्कर, होशंगाबाद, बुधवार, 13 जून, 2018प्रियंका चोपड़ा बीते कुछ दिनों से हॉलीवुड सिंगर निक जोनस के साथ अफेयर को लेकर चर्चा में हैं। दोनों को कई बार साथ देखा जा चुका है, अब कुछ आैर तस्वीरें सामने आई हैं। खबरों की मानें तो प्रियंका निक के कजिन की शादी में शामिल होने के लिए न्यूजर्सी गई थीं आैर यह तस्वीरें वहीं की हैं। प्रियंका ने गोल्डन ड्रेस पहनी हुई थी आैर निक व्हाइट स्नीकर्स के साथ सूट पहने हुए थे। इन तस्वीरों ने अफेयर की चर्चा को एक बार फिर हवा दे दी है।pictureÁसैफ-अमृता की बेटी सारा अली खान इन दिनों हैदराबाद में अपनी दूसरी फिल्म ‘सिंबा’ की शूटिंग कर रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्‌टी कर रहे हैं आैर सारा, रणवीर सिंह के अपोजिट दिखाई देने वाली हैं। अमृता सिंह भी सारा के साथ हैदराबाद में ही मौजूद हैं। एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें सारा अपनी मां के साथ हैदराबाद के चारमीनार बाजार में शॉपिंग कर रही हैं। इस तस्वीर को एक यूजर ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।