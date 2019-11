भास्कर संवाददाता | हाेशंगाबादगर्ल्स काॅलेज में संभाग स्तरीय खाे- खाे प्रतियाेगिता बुधवार काे हुई। प्रतियोगिता में बैतूल, रायसेन, सीहोर, भोपाल अाैर विदीशा से टीम शामिल हुईं। फाइनल मैच मेजबान हाेशंगाबाद अाैर भाेपाल के बीच हुअा। जिसमें भाेपाल विजेता रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर अाैर जनभागीदारी अध्यक्ष शीलेन्द्र सिंह, विशेष अतिथि कपिल फौजदार, अजय सैनी, रोहन जैन, भूपेश थापक, माधव दुबे, अनिल सक्सेना रहे कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डाॅ. कामिनी जैन ने की। प्रतियोगिता के निर्णायक डाॅ. राजपाल चड्डा, रवि पटेल, आषीश पटेल रहे। क्रीड़ा अधिकारी डाॅ. ज्योति जुनगरे ने अतिथियाें काे बताया कि जिला स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता में 25 बार अाैर संभाग स्तरीय खो-खो में काॅलेज की छात्राअाें की टीम 25 में से 20 बार विजेता रही है।एेसे चले मैचपहला मैच- रायसेन V/s बैतूल- 8-1 से बैतूल विजेतादूसरा मैच- सीहोर V/s विदिशा- 3-4 से सीहाेर विजेतापहला सेमीफाइनल- होशंगाबाद V/s बैतूल - 12- 2 से हाेशंगाबाद विजेतादूसरा सेमीफाइनल- भोपाल V/s सीहोर- 1-5 से भाेपाल विजेताफाइनल मैच- भोपाल V/s होशंगाबाद - 5-3 से भाेपाल