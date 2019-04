बालिका वर्ग हॉकी : हाेशंगाबाद ने सेकंड हाफ में दाे गाेल दाग बैतूल से जीता खिताबी मुकाबला

भास्कर संवाददाता | हाेशंगाबादएस्ट्राेटर्फ पर चल रही डे बाेर्डिंग फीडर सेंटर हाॅकी प्रतियाेगिता के फाइनल में मंगलवार को बालक अाैर बालिका वर्ग की टीम 2-0 से पराजित हाे गई। दरअसल पहली बार खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने दाे संभागाें काे जाेड़कर एक संभाग बनाया। फीडर सेंटर के खिलाड़ियाें की जिला स्तर पर टीम बनाकर लीग मैच करवाए। इसमें मंगलवार काे बालिका वर्ग में हाेशंगाबाद की टीम सेकंड हाफ में दाे गाेल मारकर अाैर बालक वर्ग में भाेपाल फर्स्ट हाफ में ही दाे गाेल मारकर विजेता रही। समापन पर विजेता टीमाें काे पुरस्कृत किया गया।जिला क्रीडा अधिकारी वानी साहू ने बताया टूर्नामेंट डायरेक्टर अाेलंपियन समीर दाद, डिप्टी डायरेक्टर जाॅस चाॅकाे, अकादमी के काेच मंगल वेद, वंदना उइके ने संभाग से 10 बालक अाैर 10 बालिका खिलाड़ियाें काे चयनित किया। खिलाड़ी भाेपाल में हाेने वाली राज्य स्तरीय प्रतियाेगिता में शामिल हाेंगे।महेंद्र पचलानिया, वंदना रघुवंशी, नीरज राय, रवि हरदुअा, पूनम रैकवार, असद खान, रुचिका वानखेड़े, प्रह्लाद राठाैर, जयसिंह भदाैरिया, महेंद्र पचलानिया, अाॅस्कर एरिन माेजिस, राेशनी साेनकर, अारती शर्मा, देवेंद्र उरहा, नारायण बाबरिया, ममता दीक्षित, उपासना ठाकुर, प्रीतम पूर्विया रहे।होशंगाबाद। प्रतियोगिता में बालक वर्ग में हॉकी खेलते भोपाल और बैतूल टीम के प्लेयर।पहला फाइनल बालिका वर्ग बैतूल टीम v/s हाेशंगाबाद टीम20 मिनट के फर्स्ट हाफ में लगातार मेहनत के बाद भी दाेनाे टीमें एक भी गाेल नहीं कर सकीं। 5 मिनट के अंतराल के बाद सेकंड हाफ में नर्मदापुरम की सुनीता ने पहला गाेल मारा अाैर अंतिम 5 मिनट में पूजा ने दूसरा गाेल किया। हाेशंगाबाद टीम 2- 0 से विजेता रही।दूसरा फाइनल बालक वर्ग भाेपाल टीम v/s बैतूल की टीमभाेपाल ने फर्स्ट हाफ में ही दाे गाेल किए। पहले सातवें मिनट में भाेपाल के शमीद साजिद ने पहला गाेल किया। 18वें मिनट में भाेपाल के कुशाग्र ने दूसरा गाेल किया। सेकंड हाफ में दाेनाे टीमें डिफेंस करती रहीं। 2- 0 से भाेपाल विजेता रही।पहला फाइनल बालिका वर्ग बैतूल टीम v/s हाेशंगाबाद टीम20 मिनट के फर्स्ट हाफ में लगातार मेहनत के बाद भी दाेनाे टीमें एक भी गाेल नहीं कर सकीं। 5 मिनट के अंतराल के बाद सेकंड हाफ में नर्मदापुरम की सुनीता ने पहला गाेल मारा अाैर अंतिम 5 मिनट में पूजा ने दूसरा गाेल किया। हाेशंगाबाद टीम 2- 0 से विजेता रही।दूसरा फाइनल बालक वर्ग भाेपाल टीम v/s बैतूल की टीमभाेपाल ने फर्स्ट हाफ में ही दाे गाेल किए। पहले सातवें मिनट में भाेपाल के शमीद साजिद ने पहला गाेल किया। 18वें मिनट में भाेपाल के कुशाग्र ने दूसरा गाेल किया। सेकंड हाफ में दाेनाे टीमें डिफेंस करती रहीं। 2- 0 से भाेपाल विजेता रही।पहली बार खेल युवक कल्याण विभाग ने प्रदेश की हाॅकी अकादमी में खिलाड़ियाें के चयन के लिए टैलेंट सर्च के लिए लीग मैच करवाए। टूर्नामेंट डायरेक्टर समीर दाद ने बताया विभाग ने दाे संभागाें काे जाेड़कर एक संभाग बनाया। फीडर सेंटर के खिलाड़ियाें की जिला स्तर पर टीम बनाकर लीग मैच करवाए। इससे बेहतर खिलाड़ी राज्य स्तर तक चयनित कर अकादमी के लिए 16 बालक अाैर 16 बालिका खिलाड़ी चयनित किए जाएंगे। इससे पहले टैलेंट सर्च के लिए कुछ मिनट की ट्रायल ली जाती थी। इसस अच्छे खिलाड़ी चयनित हाेने से पिछड़ जाते थे। इस कमी काे दूर करने लीग मैच करवाए गए हैं।रिषिका साेलंकी, साेनी धुर्वे, कनक यादव, दीपा रैकवार, पूजा रैकवार, निर्मला सेनवार, सफलता गूजर, सुनीता यादव, निधि पचलानिया, सिमरन दुबे, प्रिया पाल, अवंतिका, विशाेखा, नंदनी घावरी, खुशबू नामदेव, अायुषी केवट।