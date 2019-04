प्रेग्नेंट हैं एमी जैक्सन, इंस्टाग्राम पर शेयर की खुशखबरी

‘मैं जो खुशखबरी देने जा रही हूं उसके लिए आज के दिन से बेहतरीन और कोई दिन नहीं हो सकता था। मैं अभी से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने लगी हूं। इतना कि जितना मैं दुनिया में किसी से भी नहीं करती हूं। हम आपको हमारे आने वाले मेहमान से मिलाने का और इंतजार नहीं कर सकते।’बता दें, एमी ने न्यू ईयर 2019 की शाम अपने बॉयफ्रेंड जॉर्ज के साथ सगाई की थी।10साल बाद फिर साथ काम करेंगे सलमान-प्रभुदेवा07दिन चलेगी महेश्वर में फिल्म की शूटिंग02दिन बीच में भूतड़ी अमावस्या के चलते नहीं होगी शूटिंग इस फिल्म से पहले सलमान और प्रभुदेवा ने आखिरी बार ‘वॉन्टेड’ (2009) में साथ काम किया था। यह फिल्म साउथ की सुपरहिट फिल्म ‘पोकरी’ का ही रीमेक थी। इस फिल्म में महेश बाबू ने लीड रोल प्ले किया था।होशंगाबाद, मंगलवार, 2 अप्रैल, 2019होशंगाबाद, मंगलवार, 2 अप्रैल, 2019होशंगाबाद, मंगलवार, 2 अप्रैल, 2019स लमान खान अपनी हिट फ्रेंचाइजी दबंग के अगले पार्ट ‘दबंग 3’ की शूटिंग के लिए मप्र के महेश्वर पहुंच चुके हैं। उनके साथ भाई अरबाज खान और फिल्म की लीड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी हैं। सोमवार को मेकर्स ने फिल्म की शूटिंग नर्मदा घाट पर शुरू कर दी है और यह 7 अप्रैल तक चलेगी। बीच में दो दिन 4 व 5 अप्रैल को शूटिंग नहीं होगी। 5 अप्रैल को भूतड़ी अमावस्या होने से निमाड़-मालवा के श्रद्धालु बड़ी संख्या में 4 अप्रैल की शाम से ही नर्मदा घाट पहुंचने लगेंगे। उनको कोई परेशानी ना हो इसके लिए शूटिंग 2 दिन के लिए निरस्त की गई है।टाइटल ट्रैक से हुई शूटिंग की शुरुआतमेकर्स ने यहां शूटिंग की शुरुआत फिल्म के टाइटल सॉन्ग ‘हुड़-हुड़ दबंग’ से की है। इसके लिए नर्मदा घाट स्थित मंदिर में लगन मंडप का सेट भी तैयार किया गया है। 1 से 3 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल को 1 दिन के लिए फिर से यहां ‘दबंग 3’ की शूटिंग हो सकती है।महेश्वर पहुंचने से पहले सलमान और अरबाज अपने जन्म स्थान इंदौर पहुंचे थे। इसकी जानकारी दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके दी थी। इस वीडियो में वे बता रहे हैं कि इंदौर इनकी जन्मभूमि है और यहीं पर उनके दादा जी काम किया करते थे। सलमान ने यह वीडियो शेयर कर लिखा... ‘Back in our birthplace for #Dabangg3’अालिया के लिए इसके अलावा एक और मुश्किल बात यह थी कि ‘कलंक’ के साथ ही वे ‘गली बॉय’ और ‘ब्रह्मास्त्र’ की भी शूटिंग कर रही थीं। ऐसे में उन्हें एक साथ तीन किरदारों के बीच कैरेक्टर जंप करना पड़ता था। वह उनके लिए स्ट्रैस का सबब होता था, पर उन्होंने इसे फेस करते हुए शूटिंग पूरी की।इस फिल्म के लिए वरुण धवन ने भी जमकर मेहनत की है। बॉडी बनाने के लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली। इसके लिए वरुण सेट के पास ही एक होटल में शिफ्ट हो गए थे। खुद वरुण ने बताया, ‘इस फिजीक को हासिल करने का प्रॉसेस बहुत पेनफुल था। मेरे घुटने में इंजरी थी, फिर भी मैं शूट के दौरान रोजाना दो बार जिम कर रहा था। मेरी फिजियोथेरेपी भी हो रही थी और यह प्रॉसेस पूरा 7 से 8 दिन चला।’