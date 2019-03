स्कॉलरशिप/ फेलोशिप न्यूजीलैंड कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप 2019 किसके लिए

किसके लिए : मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा न्यूजीलैंड फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड के सहयोग से प्रदान की जा रही स्कॉलरशिप के लिए सभी भारतीय ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी आवेदन कर न्यूजीलैंड में पोस्ट ग्रेजुएशन व पीएचडी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।योग्यता : मास्टर्स करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री व पीएचडी में प्रवेश के लिए मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। आयु 18 वर्ष से कम न हो। अंग्रेजी में दक्ष होने के साथ ही आईईएलटीएस / टीओईएफएल/ पीटीई में वैध स्कोर भी होना चाहिए।क्या मिलेगा : ट्यूशन फीस में छूट सहित 491 न्यूज़ीलैंड डॉलर लिविंग अलाउंस, 3000 न्यूज़ीलैंड डॉलर एस्टाब्लिश्मेंट अलाउंस, मेडिकल और ट्रेवल इंश्योरेंस, भारत से न्यूज़ीलैंड जाने व स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पूरा होने पर भारत वापसी के लिए यात्रा खर्च प्राप्त होगा।आवेदन की अंतिम तिथि : 28 मार्चअधिक जानकारी के लिए देखें : http://proposal.sakshat.ac.inकिसके लिए : साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएट मेधावी विद्यार्थी जो ऑस्ट्रेलिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड से बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोइन्फार्मेटिक्स प्रोग्राम में फुलटाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम करने के इच्छुक हों।योग्यता : इस यूनिवर्सिटी में उल्लेखित डिग्री प्रोग्राम हेतु दाखिला लिया हो व ग्रेजुएशन में 7 सेमेस्टर के तहत 80% या 8 सेमेस्टर के तहत 75% जीपीए स्कोर हो।क्या मिलेगा : 50 प्रतिशत ट्यूशन फीस का लाभ प्राप्त होगा।आवेदन की अंतिम तिथि : 31 मार्चअधिक जानकारी के लिए देखें : https://scmb.uq.edu.au/किसके लिए : किसी भी इंडियन रीजनल लैंग्वेज में प्रिंट या ब्रॉडकास्ट मीडिया में साइंस या संबंधित पॉलिसी से जुड़े मुद्दों पर लेखन का अनुभव रखने वाले सभी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो वेलकम ट्रस्ट/डीबीटी इंडिया एलायंस (इंडिया एलायंस) द्वारा प्रदान की जा रही उल्लेखित फेलोशिप का लाभ पाना चाहते हैं।योग्यता : सम्बंधित सभी प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जिन्हें उल्लेखित क्षेत्र में लेखन का 3 वर्षीय अनुभव हो, वे आवेदन के पात्र हैं।क्या मिलेगा : 1 लाख रुपए की राशि दो किश्तों में प्राप्त होगी, इसके अलावा अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।आवेदन की अंतिम तिथि : 28 मार्चअधिक जानकारी के लिए देखें : http://www.b4s.in/DBL/ISM2नीचे दिए गए प्रश्न कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कंबाइंड हायर सेकंडरी लेवल (10+2) परीक्षा में पूछे गए थे। यदि आप इस साल इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं तो इन सवालों को हल करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आधे मिनट में देना है।Answer the following questions as per instructions given with them1. Choose the word which best expresses the meaning of the given word.PALLID(a) FRIENDLY (b) PALE(c) WORTHLESS (d) COMFORTING2. Choose the word which is opposite in meaning to the given word.INTANGIBLE(a) ETHEREAL (b) CONCRETE(c) INSUBSTANTIAL (d) ABSTRACT3. Only one word is spelt correctly. Choose the correctly spelt word.(a) Pontifical (b) Pontiffical(c) Pontifecal (d) Pontificol4. Find out which part of the sentence has an error. If the sentence is free from error, mark the ‘No error’ option.I always enjoy (A)/ to read (B)/ books (C)/ No Error (D)(a) A (b) B (c) C (d) D5. Fill in the blank space with an appropriate word.We can __________ see anything in the dim light.(a) Badly (b) rather (c) fairly (d) scarcely6. Fill in the blank space with an appropriate word.Few countries can __________ India in variety, colour and the richness of dance forms.(a) Compare (b) rival(c) perform (d) prevail7. Choose the correct alternative.The scheme allows students from different countries to communicate __________.(a) each other (b) with each others(c) themselves (d) with one another8. Choose the alternative which best expresses the meaning of the Idiom/Phrase.Straw in the wind(a) A light-weight object(b) A lucky charm(c) A game that kids play(d) An indication of what might happenAnswer : 1 b, 2 b, 3 a, 4 b, 5 d, 6 b, 7 d, 8 dAnswer : 1 b, 2 b, 3 a, 4 b, 5 d, 6 b, 7 d, 8 dसवाल और सुझाव के लिए ई-मेल कीिजए education@dbcorp.inहोशंगाबाद, बुधवार 27 मार्च, 2019 |