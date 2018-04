इंदौर में 8 महीने की बच्ची से रेप के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार; शिवराज बोले- दुष्कर्मियों को फांसी का कानून बने

इंदौर.कठुआ और सूरत रेप केस के बाद अब के इंदौर में एक 8 साल की बच्ची से कथित तौर पर रेप और हत्या का मामला सामने आया है। घटना शहर के एमजी रोड पुलिस स्टेशन इलाके की है। इस मामले में एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि कठुआ-उन्नाव गैंगरेप और एससी-एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुए बवाल को थामने के लिए केंद्र सरकार शनिवार को दो महत्वपूर्ण अध्यादेश ला सकती है। जानकारी के मुताबिक, सरकार बाल यौन अपराध निरोधक कानून (पॉस्को एक्ट) में संशोधन का अध्यादेश ला सकती है। इसमें 12 साल तक की नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ा जाएगा। अभी पॉक्सो में अधिकतम ताउम्र कैद और कम से कम सात साल कैद की सजा का प्रावधान है।

इंदौर में क्या हुआ?

- शनिवार सुबह शहर के एमजी. रोड पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि इलाके में एक बच्ची जिसकी उम्र एक साल से भी कम है, उसका शव मिला है। पुलिस की टीम फौरन घटनास्थल पर पहुंची।

- पुलिस ने जांच के दौरान वहां पाया कि घटनास्थल पर काफी खून फैला हुआ है। इसके बाद फोरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम भी वहां पहुंची।

12 साल तक की नाबालिग से रेप पर फांसी की तैयारी; थोड़ी देर में कैबिनेट मीटिंग

कौन गिरफ्तार?

- डीआईजी इंदौर ने न्यूज एजेंसी को बताया- एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन, पीड़िता के परिवार गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम नहीं लिया है। हालांकि, ये शख्स रिश्ते में पीड़िता का चाचा लगता है।

- पुलिस का कहना है कि आरोपी और पीड़िता की मां के बीच कुछ विवाद चल रहा था। शक है कि इसकी वजह से ही इस हैवानियत को अंजाम दिया।

शिवराज बोले- दुष्कर्मियों को फांसी का कानून बने

- इंदौर की घटना सामने आने से एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के दमोह में कहा था- 92 फीसदी मामलों में नाबालिग बच्चियां रिश्तेदारों के हाथों हैवानियत का शिकार होती हैं। मुझे सदमा लगा कि एक नाबालिग बेटी से उसके पिता ने दुष्कर्म किया। मैं अपील करता हूं कि ऐसे आरोपियों को फांसी दी जाए।

In 92% cases, minor daughters are raped by someone from their family. I went into shock after reading news that a minor girl is raped by her father. I urge you to pass a bill so that such rapists are hanged to death: #MadhyaPradesh CM Shivraj Singh Chouhan in Damoh (20.04.18) pic.twitter.com/jryzP8zT7Q