इंदाैर. बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने एक ट्वीट के जरिए उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि वे इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से मैदान में उतर सकते हैं। पहले उनके इंदौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात सामने आई फिर कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने की चर्चा भी चली। गुरुवार को ट्वीट कर सलमान ने साफ कर दिया कि वे ना तो चुनावी मैदान मे उतार रहे हैं और ना ही किसी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।

Contrary to the rumours I am not contesting elections nor campaigning for any political party..