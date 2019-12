इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल द्वारा तैयार करवाया गया है थीम सॉन्ग

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने औपचारिक रूप से जारी किया

Dainik Bhaskar Dec 09, 2019, 11:34 AM IST

इंदौर. इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल द्वारा इंदौर को पर्यटन के क्षेत्र बढ़ावा देने के उद्देश्य से थीम साॅन्ग तैयार करवाया गया है। हिमांक कलाल द्वारा लिखे इस गीत को स्वानंद किरकिरे ने आवाज दी है। संगीत सार्थक नकुल ने दिया है। इस गीत को मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने औपचारिक रूप से जारी किया।



ऐसी हैं गीत की कुछ लाइनें

इंदौर नी देखा...तो क्या देखा जी

ला ला ला ला...then what did you see

उल्लू की तरह जागो...सराफा बाजार

पेट में चूहे, गुड़गुड़ करते...खाने को तैयार

राजबाड़ा के ठाठ चौड़े..मूछें मारे ताव

ठंडी ठंडी सरसरी है....छतरी बाग की छांव

कांच मंदिर की चम चम....लाल बाग है अति सुंदरम

जाम गेट का मौसम...तो awesome है जी

इंदौर नी देखा....तो क्या देखा जी

अरे ला ला ला ला

then what did you see...what did you see

छूमंतर जादुई है....पाताल पानी का झरना

बड़ा मजेदार रालामंडल के...पहाड़ों पे चढ़ना

दूध मलाई सा बहता....झरना तिंछा धपाक

जानापावा के पीठ पे बादल...करते jumping झपाक

lotus lake choral dam का....पानी बोले-छै छै छपाक

छै छै छपाक...छै छै छपाक

इंदौर नी देखा....तो क्या देखा जी