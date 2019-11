Dainik Bhaskar Nov 15, 2019, 06:28 PM IST

इंदौर. भारत और बांग्लादेश के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में चल रहे टेस्ट मैच की कमेंट्री कर रहे पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर शुक्रवार को ट्वीटर पर जमकर ट्रोल हुए। गौतम गंभीर ने वीवीएस लक्ष्मण और जतिन सप्रू के साथ इंदौरी पोहे और जलेबी सुबह नाश्ते में लिया। इस दौरान तीनों ने जलेबी खाते हुए एक फोटो खींची, जिसे लक्ष्मण से ट्वीट कर दिया।

इस फोटो के ट्वीट होते ही गंभीर ट्रोल हो गए। क्योंकि दिल्ली में आज एयर क्वाॅलिटी और बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार विभिन्न अथॉरिटी और जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी थी। सांसद होने के नाते गौतम गंभीर को भी इसमें शामिल होना था। फोटो में एक के बाद एक कई यूजर ने आपनी प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लापता सांसद लिखा तो दूसरे ने लिखा - दिल्ली की जनता अपने जिस जनप्रतिनिधि को खोज रही है, वह इंदौर में जलेबी खा रहे हैं।

कुछ और यूजर के ट्वीट...

Kabhi pohe se teekhe, kabhi jalebi se meethe ... wonderful start to the day in Indoor, where we had breakfast outdoor 😛 pic.twitter.com/DxIPtNqYi7