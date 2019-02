Dainik Bhaskar Feb 19, 2019, 04:25 PM IST

किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने पिछले सीजन में इंदौर को बनाया था होम ग्राउंड लेकिन इस बार अब तक नहीं मिली आधिकारिक सूचना

23 मार्च से 5 अप्रैल तक खेले जाएंगे 17 मैच, यह मैच मुंबई कोलकाता चेन्नई दिल्ली बेंगलुरु हैदराबाद मोहाली और जयपुर में आयोजित होंगे

इंदौर. इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2019 सीजन 12 का शेड्यूल मंगलवार को जारी हो गया है। यह पहले दो हफ्ते के लिए जारी किया गया है। इस दौरान कुल 17 मैच खेले जाएंगे। इनमें से एक भी मैच इंदौर को नहीं मिला है। आईपीएल कमेटी की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया- बीसीसीआई ने दो हफ्ते का शेड्यूल जारी किया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव की तारीखों को देखते हुए बाकी का शेड्यूल जारी किया जाएगा।



इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2019 सीजन 12 के पहले दौर के लिए दो हफ्ते का आईपीएल 2019 शेड्यूल जारी किया गया है। बता दें कि इस साल के लिए शेड्यूल इसलिए देर से जारी किया जा रहा है क्योंकि आईपीएल 2019 जिस दौरान खेला जाना है, उसी दौरान लोकसभा चुनाव भी होने हैं।



अब तक किंग्स इलेवन पंजाब का होम ग्राउंड बनाने वाले इंदौर में फिलहाल कोई भी मैच नहीं रखा गया है। किंग्स के अलावा अन्य टीमों के मैच भी फिलहाल इंदौर में प्रस्तावित नहीं है। हालांकि जानकारों का कहना है कि संभावना है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश में चुनाव हो सकते हैं।

ऐसे में जब आयोग द्वारा मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी किया जाएगा उसके बाद आईपीएल गवर्निंग काउंसिल इंदौर के लिए मैच प्रस्तावित कर सकती है। इस दौरान किंग्स इलेवन पंजाब के मैच मई माह में इंदौर में आयोजित हो सकते हैं।



पूरा शेड्यूल इस तरह है

23 मार्च शनिवार : CSK vs RCB चेन्नई में (शाम)

24 मार्च रविवार : KKR vs SRH कोलकाता में (दोपहर)

24 मार्च रविवार : MI vs DC मुंबई में (शाम)

25 मार्च सोमवार : RR vs KXIP जयपुर में (शाम)

26 मार्च मंगलवार : DC vs CSK दिल्ली में (शाम)

27 मार्च बुधवार : KKR vs KXIP कोलकाता में (शाम)

28 मार्च गुरुवार : RCB vs MI बेंगलुरु में (शाम)

29 मार्च शुक्रवार : RCB vs MI हैदराबाद में (शाम)

30 मार्च शनिवार : KXIP vs MI मोहाली (दोपहर)

30 मार्च शनिवार : DC vs KKR दिल्ली (शाम)

31 मार्च रविवार : SRK vs RCB हैदराबाद (दोपहर)

31 मार्च रविवार : CSK vs RR चेन्नई में (शाम)

01 अप्रैल सोमवार : KXIP vs DC मोहाली में (शाम)

02 अप्रैल मंगलवार : RR vs RCB जयपुर (शाम)

03 अप्रैल बुधवार : MI vs CSK मुंबई में (शाम)

04 अप्रैल गुरुवार : DC vs SRH दिल्ली में (शाम)

05 अप्रैल शुक्रवार : RCB vs KKR बेंगलुरु में (शाम)