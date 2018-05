शर्त के अनुसार ज्यादा यात्री नहीं बैठ सकते बस में

इंदौरडीबी स्टारयात्रियों ने इसका विरोध भी किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 1 मई को इसी समय पर फिर से एसी की जगह लोकल बस भेजी गई। अप्रैल में आठ से दस बार यह स्थिति बनी थी।ज्यादा किराया देकर भी खड़े-खड़े जाते हैं यात्रीएसी बसों की क्षमता 32 सीटर है। यानी एक बार में 32 यात्री इंदौर से उज्जैन या उज्जैन से इंदौर आ-जा सकते हैं। करार की शर्तों के मुताबिक भी इससे ज्यादा यात्री सफर नहीं सकते हैं। असल में ऐसा नहीं है। इन बसों में 32 से ज्यादा यात्रियों भरे जाते हैं । सभी सीटें भरने के बाद यात्रियों को खड़े-खड़े सफर कराया जाता है। इंदौर-उज्जैन मार्ग पर रॉयल पेट्रोल पंप पर इन बसों में सवारियों की गिनती होती है। इसमें 32 से ज्यादा यात्री होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।एसी बसों का शेड्यूल है, कई बार चलती है नॉन एसी बसेंउज्जैन से इंदौर इंदौर से उज्जैन07.30am A 07.10am 108.00am B 07.35am 208.30am C 08.20am 309.05am 1 09.05am A09.35am 2 09.35am B10.20am 3 10.05am C11.05am A 10.40am 111.40am B 11.15am 212.10pm C 12.00pm 312.45pm 1 12.45pm A01.20pm 2 01.20pm B02.05 pm 3 01.50pm C02.50pm A 02.25 pm 103.25pm B 03.00pm 203.55pm C 03.45pm 304.30pm 1 04.30pm A05.05pm 2 05.05pm B05.50pm 3 05.35pm C06.30pm A 06.10pm 107.10pm B 06.45pm 207.40pm C 07.30pm 308.10pm 1 08.10pm A08.50pm 2 08.50pm Bतीन-तीन बसें चलती हैं इंदौर और उज्जैन सेइंदौर-उज्जैन पर छह बसों से करार है। इनमें तीन इंदौर से और तीन बसें उज्जैन से चलती हैं। इंदौर से चलने वाली बसों को 1,2 व 3 नंबर और उज्जैन से चलने वाली बसों को ए,बी और सी नाम दिया गया है। दोनों शहरों के बीच हर घंटे बसें चलती हैं। सभी बसें एसी हैं। एक व्यक्ति का एक तरफ का किराया 70 रुपए है।निजी बसों का स्टॉप बन गया विजयनगरआरटीओ से दिए जाने वाले रूट परमिट के मुताबिक इंदौर-उज्जैन की ज्यादातर बसें सरवटे बस स्टैंड से चलती हैं। यह बसें मरीमाता चौराहा होते हुए जाती हैं। कुछ बसों को तीन इमली से चलने के परमिट दिए गए हैं। यह बसें रिंग रोड होते हुए जा तो सकती हैं लेकिन विजय नगर में इनका स्टॉप नहीं है। यहां पर सिर्फ एआईसीटीएसएल का स्टॉप है। बावजूद इसके निजी ऑपरेटरों ने विजयनगर पर बसें रोकना शुरू कर दिया है।खड़े-खड़े सफर। इंदौर-उज्जैन रूट पर हम सिर्फ एसी बसें ही चलाते हैं। अगर हमारी टाइमिंग पर एसी की जगह नॉन एसी बसें भेजी जा रही हैं तो यह गलत है। इन बसों में बैठने की क्षमता से ज्यादा यात्री भी नहीं होने चाहिए। अगर यात्रियों को खड़े-खड़े सफर कराया जाता है तो यह भी गलत है। दोनों मामलों में जांच करवाने के बाद ऑपरेटर को नोटिस देकर सख्त कार्रवाई करूंगा। संदीप सोनी, सीईओ एआईसीटीएसएल बसों में जितने यात्री बैठाने की क्षमता है उतने ही होने चाहिए। अगर ज्यादा यात्रियों को सफर कराया जाता है तो यह नियमों के खिलाफ है। एसी बस का किराया लेकर नॉन एसी में बैठाना भी गलत है। हम बसों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसमें इंदौर-उज्जैन रूट की बसों की जांच भी करेंगे। एआईसीटीएसएल की बसों में गलतियां सामने आएंगी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। किशोर बघेल, आरटीआई उज्जैन तक एसी बस का किराया 85 रुपए है। हम सिर्फ 70 ही लेते हैं। ऐसे में अगर सवारियां खड़ी नहीं करेंगे तो खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा। रही बात एसी की जगह नॉन एसी बस भेजने की, तो जब कभी ऐसी बस खराब होती है तभी नॉन एसी बस भेजते हैं। खराब बस की जगह तत्काल एसी बस की व्यवस्था नहीं हो पाती। मनमीत सिंह, संचालक रॉयल ट्रैवल्स