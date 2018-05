निर्माता को बॉटल पर लिखना होगा, शराब पीकर वाहन न चलाएं

‘शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सुरक्षित रहें शराब पीकर वाहन न चलाएं।’ जल्द ही यह संदेश शराब की बॉटल पर लिखा मिलेगा। इसे वैधानिक चेतावनी के साथ लिखा जाएगा और पूरे देश में 1 अप्रैल 2019 से अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने हाल में यह आदेश सभी प्रदेशों के फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को भेजा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (एल्कोहॉलिक ब्रेवरेजेस स्टैंडर्ड) रेग्यूलेशन 2018 के तहत इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।1 अप्रैल 2019 से देश में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया िक यह चेतावनी 3 एमएम से कम साइज में न हो। इसे अंग्रेजी में लिखा जाए।इसके तहत बॉटल पर निर्माता को अन्य जानकारी के साथ 3 मिमी साइज में लिखना होगा कि शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सुरक्षित रहें शराब पीकर वाहन न चलाएं।(CONSUMPTION OF ALCOHOL IS INJURIOUS TO HEALTH. BE SAFE-DON’T DRINK AND DRIVE.)। आदेश में कहा है कि खाद्य औषधि विभाग एक्साइज विभाग के साथ मिलकर व्यवस्था को लागू करवाए।चेतावनी 3 एमएम से कम साइज में न होमुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष स्वामी ने बताया अभी शराब की बॉटल पर वैधानिक चेतावनी में एकरूपता नहीं है, इसलिए आदेश के साथ ही लिखा है कि यह चेतावनी 3 एमएम से कम साइज में न हो। इसे अंग्रेजी में लिखना होगा। राज्य चाहें तो इसे प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय भाषा में भी लिखवाने के आदेश दे सकते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को शराब के नुकसान के प्रति जागरूक करना और शराब पीकर वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है।