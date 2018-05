MP Board Result : 12वीं के ललित रहे स्टेट टॉपर, 10वीं में हर्षवर्धन और अनामिका ने मारी बाजी

इंदौर. मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाईस्कूल व हायर सेकंडरी परीक्षाओं का रिजल्ट सोमवार सुबह सीएम हाउस में घोषित किया गया। इस बार 12वीं में शिवपुरी के ललित पंचोरी से मैथ्स 500 में से 492 अंक लेकर स्टेट में टॉप किया। वहीं कला में छिंदवाड़ा की शिवानी पवार 476 अंक, काॅमर्स में शिवपुरी की आयुषी धेंगुला 479, कृषि में शिवपुरी के संतोष रावत, 480 अंक, होम साइंस में भिंड की तम्मना कुशवाह और सांइस बायो में बालाघाट की दीपाली जैन ने टॉप किया। वहीं 10वीं में शाजापुर के हर्षवर्धन और विदिशा की अनामिका ने संयुक्त रूप से पहला स्थान पाया। बता दें कि इस बार 19 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। यह लगातार दूसरा साल है, जबकि दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ, एक दिन और सीएम हाउस से जारी किया गया है।

छात्राओं ने बाजी मारी

- बता दें कि इस वर्ष 10वीं में 11 लाख 352 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, इसमें 66.54 बच्चों ने सफलता हासिल की है। वहीं, हायर सेकंडरी बोर्ड परीक्षा में 7.69 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, जिसमें 68.07 फीसदी विद्यार्थी सफल हुए हैं। हायर सेकंडरी में छात्र 64 फीसदी और छात्राएं 69 फीसदी सफल हुई हैं। इस तरह से छात्राओं ने 12वीं बोर्ड में एक बार फिर से बाजी मारी है। सीएम ने सभी छात्रों को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा मदद किए जाने का आश्वासन दिया।

10th टॉपर- 3

अनामिका साध विदिशा 495/500 1st हर्षवर्धन परमार शाजापुर 495/500 1st सुभाष पटेल उमरिया 494/500 2nd प्रभात शुक्ला उमारिया 494/500 2nd संयम जैन, आगर मालवा 494/500 2nd राधेश्याम सोंधिया ब्यावरा राजगढ़ 494/500 2nd चितवन नाइक बुरहानपुर 493/500 3rd आयुषी शाह बुरहानपुर 493/500 3rd साक्षी लोही नरसिंहपुर 493/500 3rd प्रिया साहू छतरपुर 493/500 3rd पलक गौतम अनूपपुर 493/500 3rd

12th टॉप- 3 (कला समूह)

शिवानी पवार छिंदवाड़ा 476/500 1st मयंक कुशवाह विदिशा 472/500 2nd बिंदू झाला मंदसौर 469/500 3rd

12th टॉप- 3 (मैथ्स)

ललित पंचोरी शिवपुरी 492/500 1st आनंद धाकड़ शिवपुरी 488/500 2nd विशाल पटेल नरसिंहपुर 486/500 3rd



12th टॉप- 3 (साइंस बायो)

दीपाली जैन बालाघाट 479/500 1st आकाश यादव ग्वालियर 476/500 2nd साक्षी पटेल बालाघाट 475/500 3rd



12th टॉप- 3 कामर्स)

आयुषी धेंगुला शिवपुरी 479/500 1st मदीहा खान उज्जैन 478/500 2nd रवींद्र प्रजापति इंदौर 473/500 3rd



12th टॉप- 3 (कृषि समूह)

संतोष रावत शिवपुरी 480/500 1st शिवदीप बघेल विदिशा 478/500 2nd राहुल यादव टीकमगढ़ 474/500 3rd

12th टॉप- 3 (होम साइंस/फाइन आर्ट)

तमन्ना कुशवाह भिंड 475/500 1st प्रिंसी गुप्ता भिंड 464/500 2nd समदीन बानो खंडवा 457/500 3rd

सीएम बोले, सिर्फ अच्छे नंबर ही सफलता की गारंटी नहीं, कम नंबर वाले भी महान हुए



- 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं से मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिर्फ अच्छे नंबर लाना या प्रथम आना ही सफल होने की गारंटी नहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, बाॅक्सर मैरीकाॅम, सचिन तेंदुलकर, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जाॅर्ज वाशिंगटन जैसे कई महान लोग हैं, जिनके कम नंबर आए। इसके बावजूद उन्होंने दुनिया में सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री रविवार को 'दिल से' में विद्यार्थियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पास होने वाले विद्यार्थियों को बहुत बधाई है। लेकिन परीक्षा में असफल रहे छात्र-छात्राएं चिंता न करें। निराश होने की जरूरत भी नहीं है। आगे और ज्यादा तैयारी करें और आगे बढ़ें। केवल डिग्री या अच्छे नंबरों के पीछे भागना जरूरी नहीं। उन्होंने सद्भावना बिगाड़ने वालों पर भी कहा कि कुछ लोग प्रदेश की शांति एवं समरसता भंग करने के काम में लगे हैं। अफवाहें फैलाते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि 15 मई को नर्मदा सेवा यात्रा का एक वर्ष पूरा हो गया। अब स्वप्रेरणा से लोगों को आगे आना होगा। पैंतीस लाख से ज्यादा लोगों ने पिछली मर्तबा पौधरोपण किया, जो जीवित हैं। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसी भी कृषक नुकसान नहीं होने देंगे।

माशिमं ने 286 बच्चे पहुंचे सीएम हाउस

- हाईस्कूल व हायर सेकंडरी की मेरिट लिस्ट में आने वाले 286 बच्चों को विभिन्न स्थानों से सीएम हाउस बुलाया गया। इनमें 184 बच्चे हाईस्कूल की मैरिट में आने वाले और 102 हायर सेकंडरी के मेरिट होल्डर होंगे।

मूक-बधिर श्रेणी के रिजल्ट भी हुए जारी

- हायर सेकंडरी व्यावसायिक, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी मूक-बधिर श्रेणी के अलावा डीपीएसई व शारीरिक पत्रोपाधि उपाधि 2018 का रिजल्ट भी इस मौके पर घोषित किया गया। प्रदेश भर से इन परीक्षाओं में करीब 19 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे।

पिछले 5 सालों का पास प्रतिशत

2017 - 49.86%

2016 - 53.87

2015 - 47.04

2014 - 54.14

2013 - 60.40

बीते साल भी लड़कियों ने लहराया था परचम

- पिछले साल 10वीं कक्षा में लड़कियों ने बाज़ी मारते हुए अपना परचम लहराया था। इस वर्ष भी स्टेट पर 4 लड़कियों ने टॉप कर अपना परचम लहरा दिया है।

10वीं पास के बाद क्या ?

- 10वीं पास होने के बाद स्ट्रीम सेलेक्शन के बारे में सोचना होगा। विज्ञान, कॉमर्स या आर्ट्स.... स्ट्रीम वही चुने जिसमें आपकी रूचि हो और आप दक्षता रखते हों। तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे।

10वीं के विद्यार्थियों में था डर

- एमपी बोर्ड 10वीं के विद्यार्थी काफी घबराए हुए थे। असल में, पिछले कुछ सालों से 10वीं के नतीजे खराब आ रहे थे। बीते सालों के रिजल्ट संबंधी आंकड़े बताते हैं कि एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा में विद्यार्थी के फेल होने का प्रतिशत बढ़ा है। 2017 में 10वीं में आधे विद्यार्थी फेल हो गए थे। पिछले साल सिर्फ 49.86 प्रतिशत विद्यार्थी ही 10वीं में पास हो पाए थे। वहीं, 2016 में 53.87 प्रतिशत विद्यार्थी पास हो पाए थे। 2015 में नतीजे और भी खराब रहे थे। और 47.04 प्रतिशत स्टूडेंट्स ही उत्तीर्ण हो पाए थे। 2014 में पास प्रतिशत 54.14 रहा था, जबकि 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट प्रतिशत काफी अच्छा रहा है। 2017 में 12वीं में 68 फीसदी स्टूडेंट पास हुए थे। इस वर्ष दोनों ही क्लास के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है।

SMS से रिजल्ट हासिल करने के लिए ये करें

- सभी मोबाइल ऑपरेटर 56263, 5676750 पर एसएमएस करें।

- MP10 roll no to 5207031, MP12 roll no to 5207031 (एयरटेल ) पर एसएमएस करें।

- mp10 roll no to 58888, mp12 roll no to 58888 आइडिया, जियो व बीएसएनएल मोबाइल वाले एसएमएस करें।

- mp10 roll no to 58888511, mp12 roll no to 58888511 वोडाफोन मोबाइल वाले एसएमएस करें।

- IVRS नंबर द्वारा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन यूजर को *588# पर डायल करना होगा।



इन वेबसाइट पर भी देखें रिजल्ट

www.reasults.bhaskar.com

www.mpbse.nic.in

www.mpresults.nic.in

https://mpbse.mponline.gov.in

www.examreasult.net/mp

www.indiaresults.com

www.examresults.net

http://school.gradeup.co



मोबाइल एप पर रिजल्ट देखने के लिए ये करें

-गूगल प्ले स्टोर पर एमपी बीएसई मोबाइल एप अथवा एमपी मोबाइल एप डाउनलोड करें एवं नो योर रिजल्ट का चयन करने के बाद अपना रोल नंबर सबमिट करें।

-विंडोज एप स्टोर पर एमपी मोबाइल एप डाउनलोड कर रिजल्ट देखें।

मोबाइल फोन ब्राउजर के माध्यम से रिजल्ट प्राप्त करने के लिए mpmobile.gov.in पर जाना होगा।

- बता दें कि एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षाएं 1 मार्च से 3 अप्रैल तक चली थीं, जबकि एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं 5 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित कराई गई थीं।