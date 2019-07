अमेरिका में हेयर स्टाइल के आधार पर अश्वेतों से भेदभाव

अमेरिका के कई इलाकों में अश्वेत अफ्रीकियों को अपनी हेयर स्टाइल और घुंघराले बालों के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्कूलों और कार्यस्थलों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग उठती रही है। कैलिफोर्निया पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक हेयरस्टाइल के आधार पर नस्लीय भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य विधानसभा ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह गर्वनर के पास जाएगा।लॉस एंजिलिस की डेमोक्रेट सीनेटर होली मिशेल ने विधेयक पेश किया था। इसका नाम संक्षिप्त नाम क्राउन एक्ट (क्रिएट अ रिस्पेक्टफुल एंड ओपन वर्कप्लेस फॉर नेचुरल हेयर) है। मिशेल कहती हैं, यह निजी गरिमा और निजी अधिकारों का मुद्दा है। विधेयक उन नियोक्ताओं और स्कूलों पर रोक लगाएगा जो रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव न करने का दावा करते हैं लेकिन वास्तव में वे अश्वेत लोगों से समान व्यवहार नहीं करते हैं। मिशेल ने बताया, उन्हें कई अश्वेत पेरेंट से पत्र मिले हैं जिनमें स्कूलों में बच्चों से हेयरस्टाइल और बालों के रंग, बनावट के कारण शिक्षकों द्वारा भेदभाव बरतने के किस्से हैं। कई पेरेंट ने बताया, बच्चों को यह कहकर स्कूल से वापस भेज दिया गया कि उनके बाल अराजक और जंगली हैं। विधेयक में अमेरिका में अश्वेत विरोधी रंगभेद के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कैसे उसने सौंदर्य और रहन-सहन के यूरोपीय मापदंड बनाने में भूमिका अदा की है। प्रोफेशनलिज्म को अब भी यूरोपीय फीचर्स, मैनर और व्यवहार से जोड़ते हैं।कार्यस्थल, हाउसिंग सोसायटी, स्कूलों में बालों के आधार पर भेदभाव का प्रस्ताव न्यूजर्सी की विधानसभा में पेश किया गया है। यह कदम पिछले दिसंबर में एक अश्वेत पहलवान को बालों की चोटी (ड्रेडलॉक्स) काटने के लिए मजबूर करने की घटना के बाद उठाया गया है। फरवरी में न्यूयॉर्क मानवाधिकार आयोग ने स्कूल, कार्यस्थल या रहवास की जगह पर बालों या हेयरस्टाइल के आधार पर भेदभाव के खिलाफ दिशानिर्देश जारी किए हैं।© The New York Timesलियाम स्टेकअमेरिका के कई इलाकों में अश्वेत अफ्रीकियों को अपनी हेयर स्टाइल और घुंघराले बालों के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्कूलों और कार्यस्थलों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की मांग उठती रही है। कैलिफोर्निया पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक हेयरस्टाइल के आधार पर नस्लीय भेदभाव पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य विधानसभा ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब यह गर्वनर के पास जाएगा।लॉस एंजिलिस की डेमोक्रेट सीनेटर होली मिशेल ने विधेयक पेश किया था। इसका नाम संक्षिप्त नाम क्राउन एक्ट (क्रिएट अ रिस्पेक्टफुल एंड ओपन वर्कप्लेस फॉर नेचुरल हेयर) है। मिशेल कहती हैं, यह निजी गरिमा और निजी अधिकारों का मुद्दा है। विधेयक उन नियोक्ताओं और स्कूलों पर रोक लगाएगा जो रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव न करने का दावा करते हैं लेकिन वास्तव में वे अश्वेत लोगों से समान व्यवहार नहीं करते हैं। मिशेल ने बताया, उन्हें कई अश्वेत पेरेंट से पत्र मिले हैं जिनमें स्कूलों में बच्चों से हेयरस्टाइल और बालों के रंग, बनावट के कारण शिक्षकों द्वारा भेदभाव बरतने के किस्से हैं। कई पेरेंट ने बताया, बच्चों को यह कहकर स्कूल से वापस भेज दिया गया कि उनके बाल अराजक और जंगली हैं। विधेयक में अमेरिका में अश्वेत विरोधी रंगभेद के इतिहास का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कैसे उसने सौंदर्य और रहन-सहन के यूरोपीय मापदंड बनाने में भूमिका अदा की है। प्रोफेशनलिज्म को अब भी यूरोपीय फीचर्स, मैनर और व्यवहार से जोड़ते हैं।कार्यस्थल, हाउसिंग सोसायटी, स्कूलों में बालों के आधार पर भेदभाव का प्रस्ताव न्यूजर्सी की विधानसभा में पेश किया गया है। यह कदम पिछले दिसंबर में एक अश्वेत पहलवान को बालों की चोटी (ड्रेडलॉक्स) काटने के लिए मजबूर करने की घटना के बाद उठाया गया है। फरवरी में न्यूयॉर्क मानवाधिकार आयोग ने स्कूल, कार्यस्थल या रहवास की जगह पर बालों या हेयरस्टाइल के आधार पर भेदभाव के खिलाफ दिशानिर्देश जारी किए हैं।© The New York Times