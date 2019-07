bold step: प्राउडली शो किया मदरहुड

तस्वीरों में समीरा मदरहुड की फीलिंग्स को प्राउडली शो करती दिख रही हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘Reflecting ! Im proud to say these pics are #nofilter’गुरुवार को हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म ‘द फाॅल्ट इन अवर स्टार्स’ के 5 साल पूरे हो गए। इस मौके पर फिल्म के ऑफिशियल हिंदी रीमेक के मेकर्स ने अपनी फिल्म ‘दिल बेचारा’ का मोशन पोस्टर शेयर किया। सुशांत सिंह राजपूत और संजना सांघी स्टारर इस फिल्म को कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने डायरेक्ट किया है। फिल्म इस साल 29 नवंबर को रिलीज़ होगी। मुकेश इसके जरिए अपना डायरेक्टोरिअल डेब्यू करेंगे।प्रेग्नेंट समीरा रेड्‌डी ने हाल ही में एक बोल्ड स्टेप लेते हुए अपनी बेबी बंप को फ्लॉन्ट करते हुए अंडरवॉटर फोटो शूट करवाया है। तस्वीरें वायरल हैं।फोटो स्कैन करें वीडियो देखें।जहां टाइगर श्राॅफ ने इसे आंखों पर पट्‌टी बांध कर अंजाम दिया। वहीं कुणाल खेमू ने इसे फनी वे में किया।इन दिनों बॉलीवुड पर भी बॉटल कैप चैलेंज छाया हुअा है। अक्षय कुमार के बाद अब गुरुवार को टाइगर श्रॉफ और कुणाल खेमू समेत कई सेलेब्स ने बॉटल के ढक्कन को किक से खोलने का वीडियो शेयर किया है।