चैलेंज एक्सेप्ट: चेहरे-मोहरे के साथ सैम की पर्सनैलिटी भी जिएंगे विकी

वि की कौशल अपने कॅरिअर का सबसे अहम रोल निभाने के लिए तैयार हैं। यह रोल होगा उनकी आगामी फिल्म सैम के लिए। इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित इस फिल्म में विकी खुद मानेकशॉ का किरदार निभाएंगे। फिल्म के लिए विकी को काफी परिश्रम करना होगा। इस रोल के लिए उनके सामने सबसे पहला चैलेंज मानेकशॉ की तरह दिखने का था। हाल ही में हुए लुक टेस्ट में वह इस चुनौती से पार पा चुके हैं। इसमें एक बेहतरीन टीम के प्रयासों से वह हूबहू मानेकशॉ की तरह नज़र आए थे। अब वह इस रोल के लिए बाकी प्रिपरेशन के लिए आगे बढ़ गए हैं। पेश है विकी के मानेकशॉ के किरदार में ढलने की पूरी स्टोरी...मेघना गुलजार ने सबसे पहले इस फिल्म का एक ड्राफ्ट तैयार किया उसके बाद ही कास्टिंग की तरफ ध्यान दिया। मेघना एक दिन विकी से कॉफी पर मिली और मानेकशॉ के जीवन के बारे में चर्चा की। विकी ने बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही इस कॉन्सेप्ट को हां कह दिया। मेघना भी चाहती थीं कि विकी इस फिल्म को करें। उनके मन में एक ही शंका थी कि क्या विकी सैम मानेकशॉ जैसे लग पाएंगे, इसलिए उन्होंने लुक टेस्ट किया और इस का नतीजा काफी बेहतरीन निकला।total dedicationÁचर्चा है कि विकी इस फिल्म को शूट करते वक्त कोई और प्रोजेक्ट्स नहीं करेंगे ताकि वह पूरे समय इस पर फोकस कर सकें।Áउरी के लिए विकी ने काफी मसल्स डवलप किए थे, अब सैम जैसा लीन लुक और बॉडी स्ट्रक्चर पाने वे खास रुटीन फॉलो करेंगे।hand positionलुक के फोटोशूट के दौरान विकी के हाथों की पोजीशन पर खास ध्यान दिया गया। उनके कलम पकड़ने, चश्मा थामने के तरीके को हूबहू वैसा ही रखा गया।Vicky to ManekshawÁविकी के लिए खास वैसी ही मूंछें तैयार कराई गईं, जैसी मानेकशॉ की हुआ करती थीं। इनके हेयर हार्ड एवं थिक रखे गए और स्पेशल ग्लू के सहारे इन मंूछों को अटैचकिया गया।catching accentÁसैम की एकटक देखती ब्राउन कलर की आंखों जैसी हूबहू आंखों का फील दिखाने विकी लाइट कांटेक्ट लेंस भी पहनेंगे।Áसैम हिंदी और इंग्लिश में बखूबी बात करते थे, पंजाबी और गुजराती भी बोल लेते थे, लेकिन उनकी भाषा में स्पेशल सोफिस्टिकेटेड पारसी एक्सेंट होती थी। उस एक्सेंट को पकड़ना विकी के लिए बिग चैलेंज है। देखें कैसे करेंगे इसे पूरा।Á इस एक्सेंट को पाने विकी एक वॉइस और स्पीच ट्रेनर के साथ काम करेंगे। वे उन्हें डीप वॉइस मॉडुलेशन में ट्रेंड करेंगे।Áविकी के बालों को जैल लगाकर थोड़ा पीछे दबाकर कॉम्बिंग की गई, तब ऐसा हेयरस्टाइलआयाÁसैम की भाषा काफी सोफिस्टिकेटेड थी। विकी डबिंग करते वक्त सैम जैसी डीप और स्ट्रांग वॉइस में बात करते नज़र आएंगे।glory of uniformÁविकी के लुक टेस्ट में पहनी मिलिट्री यूनिफॉर्म के बैज और गलत रंग के उपयोग को लेकर आलोचना हुई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रॉपर यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसे मिलिट्री ऑफिशियल से चर्चा के बाद ही डिजाइन किया जाएगा। खबर है कि मेघना खुद सैम के एडीसी व मिलिट्री असिस्टेंट से मिलकर इस पर डिस्कशन करेंगी।watchमानेकशॉ अपने लेफ्टहैंड पर जैसी रिस्ट वॉच पहनते थे, बिल्कुल वैसी ही घड़ी विकी के लिए क्रिएट कराई गई।role preparationशूटिंग 2021 में शुरू होगी, इसलिए विकी के पास तैयारी के लिए काफी टाइम है। देखें कैसे करेंगे तैयारी-Áवह सबसे पहले सैम की फैमिली से मिलेंगे, जिसमें उनकी बेटियां और पाेते शामिल हैं। वह उनके साथ टाइम गुजारेंगे। सैम की पर्सनेलिटी, उनके रवैए, परफेक्ट फैमिली मैन होने के बारे में वह इनसे जानेंगे।Á विकी सैम को अच्छे से जानने वाले रिटायर्ड फौजियों से व 1971 का वार लड़ चुके सोल्जर्स से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विकी की सबसे इंपोर्टेंट मीटिंग होगी सैम के एडीसी (Aide De Camps) और मिलिट्री असिस्टेंट से, जिनसे खास जानकारी मिलेगी।Á फिल्म में पार्टिशन, कश्मीर हिंसा जैसी घटनाएं भी दिखेंगी। इन घटनाओं के दौरान सैम की भूमिका समझने विकी बुक्स और आर्काइव में मौजूद वीडियोस देखेंगे।captivating smileविकी के चेहरे पर मानेकशॉ जैसी ही पाउट स्माइल झलके इसके लिए भी एक्सपर्ट्स ने उन्हें फेस पोस्चर के टिप्स दिए हैं।sharp noseकिरदार जैसी तीखी शार्प और लंबी नाक दिखाने विकी के चेहरे पर प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। खास बात यह है कि पूरे चेहरे पर प्रोस्थेटिक्स सिर्फ नाक पर ही एप्लाई किया जाएगा।fair vs duskyमानेकशॉ और विकी के रंग में काफी अंतर है। सैम गोरे थे और विकी डस्की हैं। रंग किरदार से मिलता-जुलता दिखाने विकी का फेस मेकअप लाइट किया गया।