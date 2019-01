EK LADKI KO DEKHA TOH AISA LAGA

EK LADKI KO DEKHA TOH AISA LAGAप्रिंस एयू सिनेमा, राजेंद्रनगर [9111001195] 9.15, 11.30, 2.00, 4.30, 9.30. आयनॉक्स टीआई नेक्स्ट [8080211111] 9.00, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45, 10.20. आयनॉक्स सी 21 [8080211111] 9.25, 12.00, 1.15, 2.35, 5.10, 6.45, 7.45, 10.20. आयनॉक्स सपना [4214003] 9.20, 12.00, 2.35, 5.10, 7.45, 10.20. कार्निवल [6611222] 9.30, 12.00, 2.30, 5.00, 7.30, 9.30, 10.00. मंगल बिग [3073333] 10.00, 12.30, 3.00, 5.30, 8.00, 10.30. पीवीआर [08800900009] 9.00, 11.40, 2.20, 5.00, 7.40, 10.20. गोल्ड 12.50, 6.40. वेलोसिटी [4735555] 9.40, 11.55, 3.15, 5.35, 7.55, 10.15. रीगल 12.15, 3.15, 6.15, 9.15. आस्था 12.15, 3.15, 6.15, 9.15. एयू सिनेमा, पीथमपुर [99266-51299] 12.00, 3.00, 6.00, 9.00. फॉर्च्यून सिनेमा महू [9926099933] 12.00, 2.15, 4.30, 6.45, 9.15.MANIKARNIKA : the queen of jhansiप्रिंस एयू सिनेमा, राजेंद्रनगर [9111001195] 10.00, 3.15, 6.15, 9.15. आयनॉक्स टीआई नेक्स्ट [8080211111] 9.25, 11.30, 12.30, 3.35, 6.40, 9.45. आयनॉक्स सी 21 [8080211111] 9.25, 12.30, 2.15, 3.35, 6.40, 9.45. आयनॉक्स सपना [4214003] 9.10, 12.20, 3.30, 6.40, 9.50. कार्निवल [6611222] 10.15, 1.15, 3.30, 4.15, 7.15, 10.15. मंगल बिग [3073333] 9.45, 10.45, 12.45, 3.45, 6.45, 9.45. पीवीआर [08800900009] 9.15, 12.25, 3.35, 6.45, 9.55. गोल्ड 3.30. वेलोसिटी [4735555] 9.45, 12.35, 3.30, 6.30, 9.30. मधुमिलन 12.00, 3.00, 6.00, 9.00. कस्तूर 12.00, 3.00, 6.00, 9.00. अनोप 12.15, 3.15, 6.15, 9.00. एयू सिनेमा, पीथमपुर [99266-51299] 11.30, 5.30, 8.30. फॉर्च्यून सिनेमा महू [9926099933] 10.00, 6.00, 9.00. ड्रीमलैंड, महू 12.00, 3.00, 6.00, 9.00.THACKERAYआयनॉक्स टीआई नेक्स्ट [8080211111] 2.35, 7.35. आयनॉक्स सी 21 [8080211111] 10.20, 3.50, 9.35. आयनॉक्स सपना [4214003] 1.00, 7.00. कार्निवल [6611222] 12.30, 6.30. मंगल बिग [3073333] 1.45, 10.00. पीवीआर [08800900009] 10.30, 4.30. वेलोसिटी [4735555] 12.35, 4.55. एयू सिनेमा, पीथमपुर [99266-51299] 2.30. फॉर्च्यून सिनेमा महू [9926099933] 9.30, 12.45. मोहन, महू 12.00, 3.00, 6.00, 9.00.URI : THE SURGICAL STRIKEप्रिंस एयू सिनेमा, राजेंद्रनगर [9111001195] 12.45, 7.00. आयनॉक्स टीआई नेक्स्ट [8080211111] 9.05, 10.20, 1.15, 4.10, 7.05, 10.00. आयनॉक्स सी 21 [8080211111] 10.05, 11.25, 1.25, 4.20, 7.15, 10.10. आयनॉक्स सपना [4214003] 10.00, 4.00, 10.00. कार्निवल [6611222] 9.45, 1.00, 5.45, 10.30. मंगल बिग [3073333] 10.00, 2.45, 4.30, 7.15, 10.15. पीवीआर [08800900009] 9.30, 12.30, 3.30, 6.30, 9.30. गोल्ड 9.50, 9.20 . वेलोसिटी [4735555] 9.55, 2.15, 7.35, 10.15. फॉर्च्यून सिनेमा महू [9926099933] 3.15.ESCAPE ROOMआयनॉक्स टीआई नेक्स्ट [8080211111] (H) 5.25, 10.30. आयनॉक्स सी 21 [8080211111] (H) 5.15. (E) 9.15 AM, 10.35 PM. कार्निवल [6611222] (H) 11.00, 3.45, 8.25. मंगल बिग [3073333] (H) 12.45, 5.30, 7.30. पीवीआर [08800900009] (H) 1.30. (E) 9.20 PM.SIMMBAआयनॉक्स सी 21 [8080211111] 7.25.PICTURE KI CHEERPHAD PAPI GUDIAपीवीआर [08800900009] 7.30.RED ROSE स्मृति 12.15, 3.15, 6.15, 9.15.VEERTA कुसुम 12.15, 3.15, 6.15, 9.15.