Festival de Cannes : Day 8

सोनम कपूर राल्फ एंड रूसो के डिज़ाइन व्हाइट टक्सीडो सूट में नजर आईं। ब्लेजर के साथ उन्होंने बेल्ट भी कैरी किया हुआ था और लॉन्ग विंग्स अटैच किए गए थे। उनकी स्टाइलिस्ट बहन रिया कपूर थीं।ऐश्वर्या ने इस तस्वीर में हाई हील्स के साथ ब्लैक शीर स्कर्ट और ब्राउन ब्लेजर पहना हुआ है। मार्टिनेज होटल की सीढ़ियों पर उन्होंने यह पोज दिया है। कान्स फेस्टिवल अटेंड करने के बाद बीती रात वह मुंबई लौट आईं।डायना पेंटी ने कान्स को बाय-बाय करते हुए यह तस्वीर पोस्ट की और लिखा...थैंक्स यू फॉर द मेमोरीज। नेक्स्ट स्टॉप लंदन टाउन।इस तस्वीर में डायना अतसू शेकोज के आउटफिट में थीं। वहीं ललाड्रो की ज्वैलरी कैरी की हुई थी।Ananya PandeyShanaya KapoorSuhana Khanमहीप कपूर ने बेटी शनाया और सुहाना की इस तस्वीर को शेयर कर लिखा... wish you the most magical year ever. #Shine Bright LittleGirl