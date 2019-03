सिर्फ हिंदी नहीं, तमिल-तेलुगु के दर्शकों का भी मनाेरंजन करेगी ‘ब्रह्मास्त्र’

इस लोगों के बैकग्राउंड में रणबीर, अमिताभ और आलिया की आवाज भी है। यहां पढ़िए, वे इमसें क्या बात करते हैं...रणबीर - सर, ऐसा कोई अस्त्र है जो टुकड़ों में हो? लेकिन उसको जाेड़ दो तो गोल है और उस पर एक निशान भी है?अमिताभ- हमारा गुरूर, हमारे इतिहास की शान, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है।आलिया- ये कौन सा अस्त्र है?अमिताभ- सारे अस्त्रों का देवता... ब्रह्मास्त्ररणबीर- ये मुझे क्यों दिखता है सर?अमिताभ- क्योंकि तुम ब्रह्मास्त्र की आखिरी लड़ाई से जुड़े हुए हो शिवा...अमिताभ ने सोमवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म का ऑफिशियल लोगों शेयर करते हुए लिखा... ‘आंकड़े बता रहे हैं की BADLA का Brahmastra चल पड़ा है and this be the vision that shall come .. Saare astro ka devta - #Brahmastra.रणबीर - सर, ऐसा कोई अस्त्र है जो टुकड़ों में हो? लेकिन उसको जाेड़ दो तो गोल है और उस पर एक निशान भी है?अमिताभ- हमारा गुरूर, हमारे इतिहास की शान, जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति भरी हुई है।आलिया- ये कौन सा अस्त्र है?अमिताभ- सारे अस्त्रों का देवता... ब्रह्मास्त्ररणबीर- ये मुझे क्यों दिखता है सर?अमिताभ- क्योंकि तुम ब्रह्मास्त्र की आखिरी लड़ाई से जुड़े हुए हो शिवा...