Sumer Sir's Farewell : So hard to say Goodbye

व र्ष 2003 से 2017 तक डेली कॉलेज के प्रिंसिपल रहे एजुकेशनिस्ट डॉ. सुमेर सिंह अब परिवार सहित इंदौर से पंजाब शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हीं के सम्मान में उनके ख़ास दोस्त और एमरल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर मुक्तेश सिंह ने ये फेयरवेल डिनर होस्ट किया। शहर के और भी स्कूल प्रिंसिपल्स, एजुकेशन फील्ड के सीनियर्स यहां मौजूद थे। रॉयल फूड कोनॉइसर, पेंटर, ऑथर और एंटीक कलेक्टर कुंअर सुमेर सिंह और सभी के लिए ये क्षण भावुक कर देने वाले थे। सुमेर सिंह ने कहा - इस शहर में ज़िंदगी का बहुत अच्छा वक्त बिताया है मैंने। यहां मैंने अपने पेंटिंग के पैशन को दोबारा फॉलो करना शुरू किया, स्कूल में बच्चों को कुछ सिखाया, और बहुत कुछ उनसे सीखा। इस शहर को छोड़ना मुश्किल फैसला रहा लेकिन पुश्तैनी ज़िम्मेदारियां संभालना भी ज़रूरी हैं। मुक्तेश सिंह ने कहा - पंजाब भी बहुत दूर नहीं है। But, it is so hard to say goodbye to Sumer Singh ji.राजपूत क्लब की एग्ज़ीक्यूटिव कमेटी के मेम्बर्स और इस डिनर के होस्ट मुक्तेश सिंह।राजेंद्र बावेजाइंदु सुमेर सिंहअनिल धूपरराजुल और अभिमन्यु बावेजाअनिल राय, मोहित यादव और गोपाल अग्रवालएमरल्ड हाइट्स के प्रिंसिपल सिद्धार्थ सिंह